Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе

Лиза Петлякова осваивается во взрослых турнирах.









Пьедестал. Лиза крайняя справа

В Хорватии соревнования проходили по греко-римской, вольной и женской борьбе. Победительницей в командном зачёте стала сборная США, на втором месте Иран, на третьем – Азербайджан. Российские борцы выступали под нейтральным флагом, их общие результаты не суммировались.







Фото Международной федерации спортивной борьбы

Липчанка Елизавета Петлякова завоевала «бронзовую» медаль рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в хорватском Загребе.Победительница первенства Европы-2024 среди девушек до 23 лет теперь осваивается на взрослом ковре. В неолимпийской весовой категории до 65 кг за победу по круговой системе боролись 4 девушки.Сначала 22-летняя Петлякова выдала огненную схватку с венгеркой Энлико Эрекеш – лидировала в счёте, но на последних секундах отдала решающий балл, счёт схватки – 4:4, но победу отдали сопернице по последнему техническому действию.Зато в схватке с Миланой Анделич из Хорватии Лиза была неудержима и «вынесла» конкурентку – 4:1.Перед последним туром липчанка могла претендовать и на «золото» - требовалось выиграть у 26-летней соотечественницы Динары Кудаевой из Красноярска, победительницы первенства мира-2021 (до 23-х лет).И здесь выдалась результативная схватка (), но пока чуточку сильнее был опыт – 3:2. Кудаева выиграла и стала победительницей турнира, второе место заняла Елекеш, Петлякова – третье.Лиза – воспитанница знаменитого тренера Сергея Яковлева и СШОР №9. Сейчас спортсменка продолжает обучение в Санкт-Петербурге, представляет на соревнованиях город на Неве, но не забывает о малой родине, регулярно наведывается в родной липецкий клуб «Богатырь», где проводит мастер-классы или просто поддерживает форму.