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В Липецкой области морозно и бесснежно
Погода в Липецке
Протаранила забор детского сада и спокойно уехала
Происшествия
Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Спорт
312
сегодня, 12:11

Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе

Лиза Петлякова осваивается во взрослых турнирах.

Липчанка Елизавета Петлякова завоевала «бронзовую» медаль рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW) в хорватском Загребе.

Победительница первенства Европы-2024 среди девушек до 23 лет теперь осваивается на взрослом ковре. В неолимпийской весовой категории до 65 кг за победу по круговой системе боролись 4 девушки.

Сначала 22-летняя Петлякова выдала огненную схватку с венгеркой Энлико Эрекеш – лидировала в счёте, но на последних секундах отдала решающий балл, счёт схватки – 4:4, но победу отдали сопернице по последнему техническому действию.

Зато в схватке с Миланой Анделич из Хорватии Лиза была неудержима и «вынесла» конкурентку – 4:1.

Перед последним туром липчанка могла претендовать и на «золото» - требовалось выиграть у 26-летней соотечественницы Динары Кудаевой из Красноярска, победительницы первенства мира-2021 (до 23-х лет).И здесь выдалась результативная схватка (на фото вверху), но пока чуточку сильнее был опыт – 3:2. Кудаева выиграла и стала победительницей турнира, второе место заняла Елекеш, Петлякова – третье.

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Пьедестал. Лиза крайняя справа

Лиза – воспитанница знаменитого тренера Сергея Яковлева и СШОР №9. Сейчас спортсменка продолжает обучение в Санкт-Петербурге, представляет на соревнованиях город на Неве, но не забывает о малой родине, регулярно наведывается в родной липецкий клуб «Богатырь», где проводит мастер-классы или просто поддерживает форму.

В Хорватии соревнования проходили по греко-римской, вольной и женской борьбе. Победительницей в командном зачёте стала сборная США, на втором месте Иран, на третьем – Азербайджан. Российские борцы выступали под нейтральным флагом, их общие результаты не суммировались.

Фото Международной федерации спортивной борьбы
Елизавета Петлякова
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