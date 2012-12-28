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В России
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2 минуты назад
Поставки сливочного масла из Белоруссии в РФ снизились в 1,8 раза
Также наблюдается снижение ввоза куриных яиц из Белоруссии в Россию.
В ведомстве уточнили, что с января суммарные объемы поставок из соседней страны сократились в 1,8 раза в сравнении с тем же периодом 2024 года. По итогам первого месяца 2025 года из Белоруссии в Россию завезли 5,6 тысячи тонн сливочного масла. Для сравнения, в январе прошлого года показатель оценивался в 10,2 тысячи. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 4,6 тысячи тонн.
Причины подобной динамики в Россельхознадзоре раскрывать не стали. Частично компенсировать резкое снижение поставок сливочного масла из Белоруссии удалось за счет наращивания импорта из других стран, включая Азербайджан, Уругвай и Аргентину. Экспорт из Азербайджана увеличился почти в четыре раза — с 240 тонн в январе 2024 года до 940 тонн, — заключили в ведомстве.
По итогам 2024 года сливочное масло вошло в список самых подорожавших продуктов питания в России. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), розничная стоимость этой продукции увеличилась в среднем на 36,2%.
Кроме того, наблюдается снижение ввоза пищевого куриного яйца из Белоруссии в Россию, сообщил Россельхознадзор. Так, в январе 2025 года ввезено 62,1 млн шт., а в январе прошлого года было поставлено 68,3 млн шт. куриных пищевых яиц.
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