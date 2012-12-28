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Здоровье
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35 минут назад
У ВИЧ-инфицированных матерей родились 22 здоровых малыша
Беременные женщины соблюдали все медицинские рекомендации и строго придерживались курса противовирусной терапии.
«В Липецком областном центре инфекционных болезней в отделении лечения и профилактики ВИЧ-инфекции на учете по беременности с риском инфицирования плода наблюдалось 22 женщины. У них родилось 22 здоровых ребенка. Беременные женщины соблюдали все медицинские рекомендации и строго придерживались курса противовирусной терапии», — отметила Анна Маркова.
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