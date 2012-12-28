Беременные женщины соблюдали все медицинские рекомендации и строго придерживались курса противовирусной терапии.

В 2024 году в Липецкой области у ВИЧ-инфицированных матерей родились 22 здоровых малыша. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.«В Липецком областном центре инфекционных болезней в отделении лечения и профилактики ВИЧ-инфекции на учете по беременности с риском инфицирования плода наблюдалось 22 женщины. У них родилось 22 здоровых ребенка. Беременные женщины соблюдали все медицинские рекомендации и строго придерживались курса противовирусной терапии», — отметила Анна Маркова.