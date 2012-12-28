Двое липчан пытались украсть из железнодорожного вагона почти полтонны металлолома

Один из задержанных во время попытки кражи оказался несовершеннолетним.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО, в Липецке завершено расследование уголовного дела двух молодых людей, обвиняемых в попытке кражи 460 килограммов лома черного металла с грузового поезда на станции Казинка юго-восточной железной дороги.По данным следствия, в декабре прошлого года 24-летний липчанин и его 17-летний подельник забрались в полувагон, сбросили металлолом на насыпь и начали загружать его в автомобиль. В это время их задержали сотрудники транспортной полиции.— В отношении задержанных возбуждено по статье о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Материалы направлены в суд для рассмотрения, — сообщили в пресс-службе в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.