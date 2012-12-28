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Происшествия
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53 минуты назад
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Двое липчан пытались украсть из железнодорожного вагона почти полтонны металлолома
Один из задержанных во время попытки кражи оказался несовершеннолетним.
По данным следствия, в декабре прошлого года 24-летний липчанин и его 17-летний подельник забрались в полувагон, сбросили металлолом на насыпь и начали загружать его в автомобиль. В это время их задержали сотрудники транспортной полиции.
— В отношении задержанных возбуждено по статье о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору. Материалы направлены в суд для рассмотрения, — сообщили в пресс-службе в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
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