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56 минут назад
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В Косыревке горели три грузовика

Десять раз пожарные липецкой области реагировали на сообщения о пожарах.

Три грузовика «Dongfeng Captain» горели 2 февраля в селе Косыревка Липецкого района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

У первой машины сгорели моторный отсек, кабина и термобудка, у двух других — обгорели зеркала и лакокрасочное покрытие.

В этот же день в Липецке на улице Краснозаводской в горящем одноэтажном здании повреждены вещи на трех квадратных метрах. В квартире девятиэтажки на улице Депутатской огонь повредил мебель и отделку на семи квадратных метрах. В селе Бигильдино Данковского района сгорели жилой дом и гараж. 



Два пожара очевидцы потушили до приезда пожарной охраны: в Липецке на улице Станционной горел гараж на одном квадратном метре, в Ельце на улице Новолипецкой — фасад жилого дома на трех квадратных метрах.

Днем ранее случай спас от пожара после короткого замыкания в спортшколе № 11. А вот в селе Донское Задонского района огонь повредил надворную постройку. Также  пожарные тушили горящий мусор д дома № 13б на проспекте Мира в Липецке.
МЧС
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Комментарии (1)

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Лизинг
18 минут назад
Наверное задушил , да не достается ты этим ….
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