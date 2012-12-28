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Происшествия
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56 минут назад
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В Косыревке горели три грузовика
Десять раз пожарные липецкой области реагировали на сообщения о пожарах.
У первой машины сгорели моторный отсек, кабина и термобудка, у двух других — обгорели зеркала и лакокрасочное покрытие.
В этот же день в Липецке на улице Краснозаводской в горящем одноэтажном здании повреждены вещи на трех квадратных метрах. В квартире девятиэтажки на улице Депутатской огонь повредил мебель и отделку на семи квадратных метрах. В селе Бигильдино Данковского района сгорели жилой дом и гараж.
Два пожара очевидцы потушили до приезда пожарной охраны: в Липецке на улице Станционной горел гараж на одном квадратном метре, в Ельце на улице Новолипецкой — фасад жилого дома на трех квадратных метрах.
Днем ранее случай спас от пожара после короткого замыкания в спортшколе № 11. А вот в селе Донское Задонского района огонь повредил надворную постройку. Также пожарные тушили горящий мусор д дома № 13б на проспекте Мира в Липецке.
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