Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке ищут 15-летнего подростка
Происшествия
В заброшенном доме нашли труп
Происшествия
«ДТП, блин»: на Соколе автобус бортанул автомобиль
Происшествия
Экипаж ДПС сопроводил неотложку, спешившую к пациенту с кровотечением
Общество
Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения
Происшествия
Автобус столкнулся с легковушкой: пострадала 79-летняя женщина
Происшествия
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
На Архангельской горела пятиэтажка
Происшествия
Трех юных автоворов задержали липецкие полицейские
Происшествия
Читать все
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
Липецкая область — на 41 месте по безработице среди регионов России
Общество
Во дворе на улице 30 лет Октября прогуливалась лиса
Общество
Грузовик наехал на правую руку находящегося в смотровой рабочего — ему выплатят 400 000 рублей
Происшествия
17-летний парень забрал из закладки 55,91 грамма мефедрона и вскоре попался полицейским
Происшествия
C подрядчика по ремонту школ и садика в ДНР требуют более 51 миллиона рублей
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: дурацкая авария, видео спасения из полыньи, и контрафактные вейпы
Общество
В Липецкой области введен режим повышенной готовности
Происшествия
Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
4078
сегодня, 14:23
15

В Липецке ищут 15-летнего подростка

Накануне вечером мальчик вышел из дома и не вернулся.

В Липецке со вчерашнего вечера ищут 15-летнего Антона Петрова.

Как сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей», Антон ушел из дома на улице Сержанта Кувшинова 15 марта около 20:00 и не вернулся. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы мальчика: он низкого роста и худощавого телосложения, был одет в красную куртку, чёрные штаны и шапку, обут в чёрные ботинки.
пропавшие без вести
1
21
1
6
0

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Всё хорошо
25 минут назад
Подросток найден
Ответить
ИИ
сегодня, 17:35
мидицио оптимизировали, патрулей нет, полный бардак
Ответить
Местный
сегодня, 17:28
По камерам посмотреть, их напихано по всем дворам...
Ответить
Дай Бог
сегодня, 17:01
найдется парень!!!
Ответить
Эксперт
сегодня, 16:45
Жалко мальчика, опасный там район особенно вечером! Всякие неадекватные люди гуляют и даже опасные собаки встречаются. Надеюсь мальчика найдут по камерам наблюдения и случайным свидетелям.
Ответить
Лиза
сегодня, 15:53
Главное, чтобы с ним ничего страшного не произошло. Вернись домой, парень.
Ответить
липчанин
сегодня, 15:07
Когда Антон вернется домой , то пускай родители не ругают его , а просто нужно с ним поговорить не как родители с ребенком , а как друзья , возможно у него есть подружка и он стесняется о ней говорит Нужно разрешить им встречаться и давать деньги на карманные расходы , главное не давить , а то совсем станет для вас чужим
Ответить
Эксперт
сегодня, 16:48
Вы головой думаете когда пишите такое? Если у него есть подружка и он у нее то подружка не может жить одна а значит ее родители или родственники уже бы позвонили куда надо.
Ответить
липчанин
сегодня, 18:06
Вы головой думаете когда пишите такое? Если у него есть подружка и он у нее то подружка не может жить одна а значит ее родители или родственники уже бы позвонили куда надо. Да , вы правы ! Самое главное , чтобы парень пришел домой и чтобы родители его не ругали , а сели с ним за стол и поговорили по душам
Ответить
Сергей Б
сегодня, 16:22
Очень правильные слова. Добавить нечего.
Ответить
Правда
сегодня, 14:49
А Вы ему отключите интернет и купите карту.Малыш ,а ну домой,скоро весна .
Ответить
Гостья
сегодня, 14:46
Главное, чтобы ничего плохого не случилось и не попал в дурную компанию
Ответить
Эх
сегодня, 14:43
Проезд Сержанта Кувшинова, 19 микрорайон. Парень, ты где? Вернись домой. Родители ждут и переживают. Любые проблемы можно решить
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить