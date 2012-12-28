Липецкая область — на 41 месте по безработице среди регионов России

Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов страны по безработице — она оказалась на 41 месте. Соответствующее исследование провело РИА Новости .



По итогам четвертого квартала 2025 года уровень безработицы в Липецкой области составил 1,9%. Этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом среднее время поиска работы липчанами в третьем квартале 2025 года составило 2,1 месяца, в целом по России этот показатель был выше — 4,8 месяца.Самый низкий уровень безработицы оказался в Москве, Новгородской области (по 0,8%) и Калужской области (0,9%). Наиболее высокий уровень безработицы — в Ингушетии (25,5%) и Дагестане (11,2%).