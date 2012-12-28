Общество

сегодня, 17:56


Липецкая область — на 41 месте по безработице среди регионов России

Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов страны по безработице — она оказалась на 41 месте. Соответствующее исследование провело РИА Новости.

По итогам четвертого квартала 2025 года уровень безработицы в Липецкой области составил 1,9%. Этот показатель снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом среднее время поиска работы липчанами в третьем квартале 2025 года составило 2,1 месяца, в целом по России этот показатель был выше — 4,8 месяца.

Самый низкий уровень безработицы оказался в Москве, Новгородской области (по 0,8%) и Калужской области (0,9%). Наиболее высокий уровень безработицы — в Ингушетии (25,5%) и Дагестане (11,2%). 

Комментарии (5)

Нервная мать
сегодня, 20:01
С такой зарплатой, что люди получают, можно сказать, что они безработные. Все вакансии 30-50 тысяч грязными.
Гость
сегодня, 18:34
Зарплаты оставляют желать лучшего.в обьявлениях обмана много
Партработник
сегодня, 18:21
Безработитца снижаеся, цены падают, получка растет, не регион а сказка.
На
сегодня, 19:38
Чью мельницу воду льёшь?
Захарова
сегодня, 18:33
назовите этот регион, куда срочно надо переехать?
