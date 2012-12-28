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Происшествия
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41 минуту назад
Дело о смертельном лобовом ДТП у поворота на Ярлуково передано в суд
Причиной аварии стал выезд на встречку при обгоне.
Речь идёт о жутком ДТП, которое произошло 13 апреля 2024 года на 311-м километре дороги «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в Грязинском районе.
Недалеко от поворота к селу Ярлуково столкнулись «Митсубиси Лансер» под управлением на тот момент 38-летнего водителя и автомобиль «Иран Ходро Саманд» с 44-летним мужчиной за рулем. От удара обе машины улетели в кювет. Водитель «Ирана» погиб. Пострадали 44-летняя и 38-летняя пассажирки автомобилей.
«По версии следствия, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» районе грубо нарушил правила дорожного движения. При обгоне другой машины он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем «Иран Ходро Саманд», водитель которого от полученных в ДТП травм скончался», – сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Видео Александра Зиборова, VK.com
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