30-летний ельчанин дважды за полгода попался пьяным за рулём

Водителю грозит уголовная ответственность, его машина помещена на специализированную стоянку.

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В Задонске 30-летний ельчанин повторно попался пьяным за рулем: его автомобиль «Шевроле» помещён на специализированную стоянку.Водителя остановили сотрудники ДПС 14 августа около часа ночи на 424-м километре трассы М-4 «Дон».«В ходе проверки документов было установлено, что в марте этого года ельчанин уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Суд назначил ему штраф в 45 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. Однако это не остановило мужчину, и он вновь сел за руль нетрезвым. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Теперь водителю грозит уголовная ответственность и до двух лет лишения свободы. В отношении мужчины также составили административные материалы за управление транспортом водителем, лишенным права управления и отсутствие полиса ОСАГО. Пока ему уже назначены штраф и 200 часов обязательных работ.