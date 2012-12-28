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Происшествия
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сегодня, 08:59
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На улице Московской сгорел автомобиль
По словам очевидцев, он находился там уже давно.
По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали пожарные и сбили пламя. Сама машина, судя по отсутствию колес и части агрегатов, находилась там уже давно.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сгоревшим авто был «Иж-Ода».
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