Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В отношении ударившего 16-летнего подростка мужчины возбуждено уголовное дело
Общество
21-летнего липчанина оштрафовали за запуск беспилотника на улице Катукова
Происшествия
Вылез, пошалил и снова залез: полиция проводит проверку по факту полуголого перформанса на пятом этаже
Происшествия
Липчанин вернулся из украинского плена
Общество
На середине реки заметили девушку: её доставили на берег спасатели
Происшествия
Матери погибшего участника СВО отказали в выплате: на сторону женщины встал суд
Общество
В Грязинском округе во дворе нашли труп 45-летней женщины
Происшествия
37-летняя женщина на «Тойоте» врезалась в дерево
Происшествия
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Происшествия
«Инфинити Групп» взяла контракт на ремонт дорог в Липецке в 2027 году
Общество
Читать все
Еще одному водителю автобуса стало плохо за рулем: пассажирский транспорт снес столб на Гагарина
Происшествия
Сбития дронов в Липецкой области продолжались в течении дня
Общество
Липчане провели бессонную ночь: опасность атак БПЛА и ракет под утро
Общество
30-летний ельчанин дважды за полгода попался пьяным за рулём
Происшествия
В Липецкой области объявлен режим ракетной опасности
Происшествия
На улице Московской сгорел автомобиль
Происшествия
Сегодня в Липецке: день рождения Чебурашки, автокурьеры вернулись в ТОП по зарплатам, несмотря на дефицит бензина
Общество
Ракетная опасность в Липецкой области отменена
Происшествия
80-летний мужчина погиб на пожаре в деревне Стегаловка
Происшествия
В Липецке затопило участковый пункт: полиция судится с управляющей компанией
Общество
Читать все
Происшествия
596
сегодня, 08:59
2

На улице Московской сгорел автомобиль

По словам очевидцев, он находился там уже давно.

Вечером 19 августа у дома № 30 на улице Московской в Липецке загорелся автомобиль.

По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали пожарные и сбили пламя. Сама машина, судя по отсутствию колес и части агрегатов, находилась там уже давно. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сгоревшим авто был «Иж-Ода».
МЧС
пожар
0
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зоя
51 минуту назад
около дома 12 и 10 по улице Циолковского на вспомогательной дороге много лет стоит автомобиль - никому нет дела!!!!! Почему его не убирают ????
Ответить
Гостья
сегодня, 09:09
В Липецке так развлекаются - машины жгут. То - ли дети и подростки, то-ли взрослые или престарелые дитятки. Мозгов ноль, интеллект на нуле.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить