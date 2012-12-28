На улице Московской сгорел автомобиль

По словам очевидцев, он находился там уже давно.



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Вечером 19 августа у дома № 30 на улице Московской в Липецке загорелся автомобиль.По словам очевидцев, на место происшествия оперативно приехали пожарные и сбили пламя. Сама машина, судя по отсутствию колес и части агрегатов, находилась там уже давно.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, сгоревшим авто был «Иж-Ода».