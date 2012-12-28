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Общество
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29 минут назад
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«Липецкпассажиртранс» и «Зеленхоз» стали акционерными обществами
«Липецктеплосеть» и «Горэлектротранс» остались МУПами.
Напомним, что еще семь лет назад спикер горсовета Игорь Тиньков активно топил за акционирование «Липецкпассажиртранса». Он называл МУПы неэффективными хозяйствующими субъектами. С ним тогда соглашалась и председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова. Она говорила о том, что акционирование позволит стать муниципальному перевозчику более гибким в плане управления, закупочной деятельности, привлечения инвестиций при том, что в случае преобразования «Липецкпассажиртранс» останется работать на регулируемом тарифе и будет находиться на контроле Счетной палаты.
У мэрии остались еще два МУПа — «Горэлектротранс» и «Липецктеплосеть». Они не подпадали под требования акционирования, так как являются монополистами. Первая организация перевозит пассажиров электротранспортом: трамваями и электробусами, вторая — обеспечивает Сокол и Сырский Рудник горячей водой и теплом. Кстати, к «Липецктеплосети» нет почти никаких нареканий у горожан в отличие от столичной «Квадры», но мэрия не оставляет надежд сдать его имущество в концессию дочки «Росатома», как сделала это с имуществом приказавшего долго жить МУП «ЛиСА», передав ее «Росводоканалу».
Также под акционирование не попали такие фактически мертвые МУПы как «АДС городского хозяйства», «РВЦЛ» и «Второе ГЖУ», находящиеся в стадии банкротства.
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