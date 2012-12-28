Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке звучит сирена: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Беспилотник упал в Воловском районе
Происшествия
Секс — не повод для знакомства
Здоровье
Маршрутный автобус сгорел в Липецке
Происшествия
В больнице на Тракторном спасают утонувшего рыбака
Происшествия
Липецкая вечЁрка: разборки у детского сада, прокуратура против ЖК «Турист» и секс привел в больницу
Общество
Нож в груди: полицейские поймали подозреваемого в покушении на убийство 25-летнего парня
Происшествия
Липчанка заснула на обогревателе: врачи спасают ей ногу
Здоровье
В Липецке объявлен отбой красного уровня «Угроза атаки БПЛА»
Происшествия
Бравшему взятки преподавателю техникума назначен штраф в пять миллионов рублей
Происшествия
Читать все
77-летнюю пенсионерку оштрафовали за оскорбление девочки-подростка
Происшествия
На дамбе Матырского водохранилища столкнулись два «ВАЗа»
Происшествия
Женщина складывала украденные продукты в коляску с ребёнком
Происшествия
19-летний липчанин перевёл мошенникам 260 тысяч рублей
Происшествия
«Липецкпассажиртранс» и «Зеленхоз» стали акционерными обществами
Общество
В сломавшийся «Ниссан» врезался «Фольксваген»: водитель стоявшего автомобиля погиб
Происшествия
За долг по алиментам в 172 тысячи рублей липчанин отправился в колонию на два с половиной года
Происшествия
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Дело о смертельном лобовом ДТП у поворота на Ярлуково передано в суд
Происшествия
Главой Лев-Толстовского района стал Константин Шабанов
Общество
Читать все
Общество
204
29 минут назад
2

«Липецкпассажиртранс» и «Зеленхоз» стали акционерными обществами

«Липецктеплосеть» и «Горэлектротранс» остались МУПами.

Два крупных подведомственных мэрии МУПа — «Липецкпассажиртранс» и «Зеленхоз» — стали акционерными обществами. 100% их акций остались у администрации Липецка. Таким образом муниципалитет выполнил федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции», согласно которым все МУПы подлежали ликвидации или реорганизации до 1 января 2025 года.

Напомним, что еще семь лет назад спикер горсовета Игорь Тиньков активно топил за акционирование «Липецкпассажиртранса». Он называл МУПы неэффективными хозяйствующими субъектами. С ним тогда соглашалась и председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова. Она говорила о том, что акционирование позволит стать муниципальному перевозчику более гибким в плане управления, закупочной деятельности, привлечения инвестиций при том, что в случае преобразования «Липецкпассажиртранс» останется работать на регулируемом тарифе и будет находиться на контроле Счетной палаты.

У мэрии остались еще два МУПа — «Горэлектротранс» и «Липецктеплосеть». Они не подпадали под требования акционирования, так как являются монополистами. Первая организация перевозит пассажиров электротранспортом: трамваями и электробусами, вторая — обеспечивает Сокол и Сырский Рудник горячей водой и теплом. Кстати, к «Липецктеплосети» нет почти никаких нареканий у горожан в отличие от столичной «Квадры», но мэрия не оставляет надежд сдать его имущество в концессию дочки «Росатома», как сделала это с имуществом приказавшего долго жить МУП «ЛиСА», передав ее «Росводоканалу».

Также под акционирование не попали такие фактически мертвые МУПы как «АДС городского хозяйства», «РВЦЛ» и «Второе ГЖУ», находящиеся в стадии банкротства.
ЖКХ
транспорт
1
0
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Денис
5 минут назад
На Сырском Руднике горячую воду отключают раз в год, тогда как Квадра по 2 хоть в чем-то нам повезло.
Ответить
Егор Кремов
18 минут назад
Липецкпассажиртранс возьмите пожалуйта 11 маршрут себе в обслуживание.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru