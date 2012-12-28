сегодня, 09:07
35-летний грязинец пострадал во время пожара в жилом доме
При этом возгорание было потушено до приезда пожарных расчётов.
Этот пожар стал одним из десяти в сводке МЧС за выходные. Так, 21 марта в Липецке на улице Ярославской поселка Дачный сгорел игровой автомат, в пятиэтажке на улице Доватора горела стиральная машина, а на улице Чехова в частном доме закоротила проводка без последующего возгорания.
В селе Измалково выгорела надворная постройка площадью 132 квадратных метра, В селе Лозовка Чаплыгинского округа сгорел гараж.
22 марта горели две бани: первая, в селе Девица Усманского округа, выгорела полностью, во второй, на улице Даргомыжского в Липецке, огонь повредил вентиляцию и часть кровли.
Также в воскресенье на улице Юношеской в Липецке горел мусор. Площадь пожара составила десять квадратных метров.
