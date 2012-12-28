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Рецидивист получил десять с половиной лет за убийство приютившего его 41-летнего ельчанина
Происшествия
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сегодня, 14:22
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Рецидивист получил десять с половиной лет за убийство приютившего его 41-летнего ельчанина
Мужчина узнал, что хозяин дома собирался его выпроводить, и пустил в ход нож.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, речь идёт о событиях, которые произошли вечером 7 июня 2024 года на территории дома по улице Советской в Ельце, где подсудимый временно жил и регулярно выпивал вместе с хозяином.
Между нетрезвыми мужчинами произошел конфликт. Узнав о том, что хозяин решил прогнать его, рецидивист взял нож и нанёс приятелю не менее шести ударов ножом в левое плечо, грудь и живот. От полученных ран 41-летний мужчина скончался.
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