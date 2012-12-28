Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
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сегодня, 11:25
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24-летний липчанин перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Парень хотел заработать на инвестициях.
— Парень успел перевести мошенникам 510 000 рублей, но потом понял, что его обманули, и пришёл в полицию, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
39-летнего мужчину обманули под предлогом трудоустройства. С жуликами он общался около часа — с 18:15 по 19:42. В результате те убедили липчанина, что для получения работы ему нужно заплатить 11 300 рублей в качестве страховых взносов.
73-летней женщине позвонил в мессенджере «сотрудник Центробанка» и сообщил, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, и нужно срочно спасать свои деньги. Пенсионерка поверила и перевела на «безопасный счёт» 13 500 рублей.
Ещё одна 73-летняя женщина два дня общалась со «специалистом» по видеозвонку в менеджере и лишилась 100 000 рублей.
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