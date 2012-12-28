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сегодня, 11:25
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24-летний липчанин перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Парень хотел заработать на инвестициях.

15 января в полицию с заявлением о мошенничестве обратились четыре человека. В том числе 24-летний липчанин, который нашёл объявление в интернете и с 27 декабря по 8 января вкладывал деньги в инвестиции.

— Парень успел перевести мошенникам 510 000 рублей, но потом понял, что его обманули, и пришёл в полицию, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

39-летнего мужчину обманули под предлогом трудоустройства. С жуликами он общался около часа — с 18:15 по 19:42. В результате те убедили липчанина, что для получения работы ему нужно заплатить 11 300 рублей в качестве страховых взносов.

73-летней женщине позвонил в мессенджере «сотрудник Центробанка» и сообщил, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, и нужно срочно спасать свои деньги. Пенсионерка поверила и перевела на «безопасный счёт» 13 500 рублей.

Ещё одна 73-летняя женщина два дня общалась со «специалистом» по видеозвонку в менеджере и лишилась 100 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Владимир
13 минут назад
Нужно связаться с мошенниками и узнать где взять 500 000 чтобы им перевести. Есть у кого контакты?
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Молодая
42 минуты назад
У меня в 30 таких денег нет! Как ему удалось так быстро заработать?
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Внимательный
20 минут назад
Написано же, \вкладывал в инвестиции.\
Ответить
...
42 минуты назад
а откуда у 24 летнего полмиллиона? Где он работает?
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zzloyzz
сегодня, 11:32
Бешеные деньги — это деньги, вызывающие бешенство у тех, кто не способен их зарабатывать. (с) Туровский В.Л.
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