Два автомобиля съехали в кюветы: пострадали девушка и мужчина

Две однотипные аварии произошли 15 января на дорогах области: водители не сумели удержать машины на дороге.

Первое из ДТП случилось в Грязинском районе: около девяти утра на трассе Орел – Тамбов съехал в кювет 56-летний водитель автомобиля «Ссанг Йонг». Машина перевернулась. Водителя госпитализировали.В Хлевенском районе около половины десятого утра на дороге Малинино – Круглянка – Вербилово съехала в кювет «Тойота» под управлением 26-летней девушки. В результате аварии девушка получила травмы.