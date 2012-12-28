Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
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Происшествия
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52 минуты назад
Два автомобиля съехали в кюветы: пострадали девушка и мужчина
Две однотипные аварии произошли 15 января на дорогах области: водители не сумели удержать машины на дороге.
В Хлевенском районе около половины десятого утра на дороге Малинино – Круглянка – Вербилово съехала в кювет «Тойота» под управлением 26-летней девушки. В результате аварии девушка получила травмы.
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