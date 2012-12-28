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сегодня, 10:07
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Задолжавший родителям деньги оператор школьного питания — на грани банкротства

В ООО «Мастер Провиант» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев.

Арбитражный суд ввёл в компании — бывшем операторе школьного питания в Липецке ООО «Мастер Провиант» процедуру банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Временным управляющим утвержден Валентин Шерухин, являющийся членом Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 1 июля 2025 года.

С заявлением о признании ООО «Мастер Провиант» банкротом в суд обратилось ПАО «Московский кредитный банк». Из заявления следует, что у должника имеется задолженность по кредитному договору в размере 5,7 миллиона рублей.

Напомним, c началом 2024-2025-го учебного года в липецких школах сменился оператор питания. А вместе с предыдущим оператором ООО «Мастер Провиант» с лицевых счетов учащихся исчез неиспользованный на конец минувшего года остаток средств. Деньги были на балансе практически всё лето, а потом неожиданно пропали: электронный дневник показал 0 рублей.

На предложение департамента образования вернуть родительские деньги ООО «Мастер Провиант» не отвечает. По данным пресс-службы администрации Липецка, ООО «Мастер Провиант» ушло из липецких школ, задолжав восемь миллионов рублей за коммунальные услуги и 1,8 миллиона рублей— по родительской плате за питание. Судя по всему, деньги родителям уже никто не вернёт.
школьное питание
школа
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Игорь Михайлович
9 минут назад
В полном составе на СВО, там тоже повара нужны
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Р
17 минут назад
Если бы владельцы компании отвечали личным имуществом и имуществом родственников, такого воровства со счетов не было бы. А это по сути пирамиды по типу ммм
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Да
23 минуты назад
Наши денежки тю-тю...
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Тутин
24 минуты назад
За детей раньше бошки отрывали, ничего святого. Сойдет с рук, скоро поднимется народ на эту власть
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Троцкий
31 минуту назад
Пипецку приходит копец
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