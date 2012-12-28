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Происшествия
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сегодня, 09:55
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60-летнему липчанину грозит до пяти лет колонии за отстрел косули
Речь идёт о событиях недалеко от села Никольское Данковского района.
«В декабре сотрудники охотнадзора во время патрулирования территории лесничества обнаружили тушу самки косули. Неподалеку от места происшествия находился мужчина, предположительно, осуществивший выстрел», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ранее Охотнадзор сообщал, что в незаконной охоте недалеко от села Никольское Данковского района заподозрили сразу троих мужчин. На место происшествия были вызваны полицейские, которые изъяли три единицы охотничьего оружия, боеприпасы к ним и незаконно добытое дикое животное.
В ходе разбирательства участковый уполномоченный полиции установил, что у 60-летнего жителя Липецка имеется разрешение на охоту, однако оно распространяется только на зайцев.
«В совершении противоправного деяния задержанный полностью признался. Нелегальная добыча и охотничье ружье с патронами к нему изъяты. Причиненный управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области ущерб составил 200 тысяч рублей», — добавляют в полиции.
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