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сегодня, 09:55
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60-летнему липчанину грозит до пяти лет колонии за отстрел косули

Речь идёт о событиях недалеко от села Никольское Данковского района.

В Данковском районе полицией возбуждено уголовное дело о незаконной охоте (по части 2 статьи 258 УК РФ) в отношении 60-летнего липчанина, причастного к незаконному отстрелу самки косули в лесу неподалеку от села Никольское. Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.

«В декабре сотрудники охотнадзора во время патрулирования территории лесничества обнаружили тушу самки косули. Неподалеку от места происшествия находился мужчина, предположительно, осуществивший выстрел», —  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ранее Охотнадзор сообщал, что в незаконной охоте недалеко от села Никольское Данковского района заподозрили сразу троих мужчин. На место происшествия были вызваны полицейские, которые изъяли три единицы охотничьего оружия, боеприпасы к ним и незаконно добытое дикое животное.

В ходе разбирательства участковый уполномоченный полиции установил, что у 60-летнего жителя Липецка имеется разрешение на охоту, однако оно распространяется только на зайцев.

«В совершении противоправного деяния задержанный полностью признался. Нелегальная добыча и охотничье ружье с патронами к нему изъяты. Причиненный управлению по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области ущерб составил 200 тысяч рублей», —  добавляют в полиции.
охота
браконьерство
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Тур
21 минуту назад
Бред, штраф и лишение оружия
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Не бережём
22 минуты назад
Самый голодный наверно.
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Савелий
24 минуты назад
Сумма ущерба - с потолка?
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Лиза
34 минуты назад
Я бы вообще охоту запретила. И пусть он помимо лишения свободы ещё и штраф выплатит за убитое животное!
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Ирина
36 минут назад
Давно пора.
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Викторм
39 минут назад
Как они эту стоимость ущерба считают.... Такое впечатление, что глядя на облака сумму называют.
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Сваха
45 минут назад
Дали 5 лет было бы справедливо.
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