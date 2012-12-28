Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
Сегодня в Липецке: на каникулах победили гаджеты и сериалы, липчанам нужен очень большой МРОТ
Липецкие волейболистки дали бой самой титулованной команде Высшей лиги, но – только в первой партии
Общество
31
8 минут назад
Светофор у танка переведут в вызывной режим работы
Работать в обычном режиме он стал после поломки. Восстановленный контроллер научит монтировать 17 января.
— Каждое утро, при въезде на Октябрьский мост, с трёх направлений, Катукова, Воронежское шоссе и проспект Победы образуются пробки. Причина — светофор в начале Октябрьского моста. Раньше на этом светофоре была кнопка принудительно включения. Сейчас он горит по таймеру. Для кого, не понятно. В шесть утра там практически нет пешеходов, а машин — тьма. Различные обращения в различные организации — ноль толку. Такое ощущение, что власти на все плевать, или ее в городе просто нет!, — написал Евгений Серегин GOROD48.
В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что светофор с кнопкой перевели в обычный режим из-за поломки.
— Дорожный контроллер отвечающий за управление кольцевой развязкой «Танк», возвращен с гарантийного ремонта. Работы по его монтажу запланированы на 17 января, — рассказали в мэрии.
Так что скоро все должно вернуться в привычный режим, светофор для пешеходов будет включаться только по требованию.
0
0
0
0
0
Комментарии