Светофор у танка переведут в вызывной режим работы

Работать в обычном режиме он стал после поломки. Восстановленный контроллер научит монтировать 17 января.

По утрам на кольце у памятника Танкистам постоянные пробки. Причиной заторов липчанин Евгений Серегин считает светофор.— Каждое утро, при въезде на Октябрьский мост, с трёх направлений, Катукова, Воронежское шоссе и проспект Победы образуются пробки. Причина — светофор в начале Октябрьского моста. Раньше на этом светофоре была кнопка принудительно включения. Сейчас он горит по таймеру. Для кого, не понятно. В шесть утра там практически нет пешеходов, а машин — тьма. Различные обращения в различные организации — ноль толку. Такое ощущение, что власти на все плевать, или ее в городе просто нет!, — написал Евгений Серегин GOROD48.В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что светофор с кнопкой перевели в обычный режим из-за поломки.— Дорожный контроллер отвечающий за управление кольцевой развязкой «Танк», возвращен с гарантийного ремонта. Работы по его монтажу запланированы на 17 января, — рассказали в мэрии.Так что скоро все должно вернуться в привычный режим, светофор для пешеходов будет включаться только по требованию.