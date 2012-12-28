В Копцевых Хуторах сгорела машина

Инцидент произошел минувшим вечером.



Вечером 15 января в деревне Копцовы Хутора Липецкого округа сгорел автомобиль «ВАЗ-2111», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также в этот день горел мусор на открытом пространстве в селе Казинка Грязинского района на двух квадратных метрах.