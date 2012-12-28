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Происшествия
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28 минут назад
В Копцевых Хуторах сгорела машина
Инцидент произошел минувшим вечером.
Также в этот день горел мусор на открытом пространстве в селе Казинка Грязинского района на двух квадратных метрах.
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