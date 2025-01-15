50-летний мужчина пострадал во время пожара в магазине

Также горел телевизор в многоквартирном доме и тюки соломы.



Днем 14 января во время пожара в магазине на улице Железнодорожной поселка Лев Толстой пострадал 50-летний мужчина. Огонь повредил 25 квадратных метров отделки подсобного помещения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день жильцы квартиры в девятиэтажке на улице Терешковой в Липецке потушили горящий телевизор до приезда пожарных. Недалеко от деревни Сазыкино Елецкого района сгорела солома в тюках на 30 квадратных метрах.