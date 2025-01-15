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Происшествия
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сегодня, 09:41
50-летний мужчина пострадал во время пожара в магазине
Также горел телевизор в многоквартирном доме и тюки соломы.
В тот же день жильцы квартиры в девятиэтажке на улице Терешковой в Липецке потушили горящий телевизор до приезда пожарных. Недалеко от деревни Сазыкино Елецкого района сгорела солома в тюках на 30 квадратных метрах.
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