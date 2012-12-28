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В отношении врезавшегося в дерево и покалечившего пассажира водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело
Происшествия
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сегодня, 09:28
В отношении врезавшегося в дерево и покалечившего пассажира водителя «БМВ» возбуждено уголовное дело
Здоровью 22-летнего пассажира был причинён тяжкий вред.
Напомним, 22-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадал сам водитель и его 22-летний пассажир — здоровью последнего был причинён тяжкий вред.
«Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), cанкции которой — до двух лет лишения свободы», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Видео - vk.com/gryazy_delo
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