В Липецкой области выявили антиконкурентные соглашения на торгах более чем на 85 миллионов рублей

А за нарушение закона о рекламе УФАС наложило штрафов на 1,76 миллиона рублей.

Липецкое УФАС России подвело итоги 2024 года в сфере антимонопольного регулирования и рекламы. По данным пресс-службы ведомства, в прошлом году были выявлены антиконкурентные соглашения на торгах на общую сумму более 85 миллионов рублей. Среди них — картели на поставку медицинских изделий, на оказание услуг по обеззараживанию и обработке архивных документов и на поставку мебели в социальные и медицинские учреждения области.Нарушители антимонопольного законодательства были оштрафованы более чем на 3 миллиона рублей. Еще 3,1 миллиона рублей незаконно полученного дохода от недобросовестной конкуренции были возвращены в федеральный бюджет по предписаниям Липецкого УФАС.В минувшем году Липецкой области были заключены соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары: на отдельные виды куриного яйца, сливочного масла и хлеба. Кроме того, 9 федеральных торговых сетей расширили перечень товаров с добровольно ограниченной наценкой.В прошлом году также удалось также добиться перерасчета «Экопром - Липецк» платы за нарушения порядка оказания коммунальной услуги более 47 тысячам потребителей на сумму свыше 1,5 миллиона рублей, пресечения смешения кредитного потребительского кооператива с известным банком, отмены автовокзалом дополнительной платы за бронирование мест и возврата более 12 миллиона рублей ресурсоснабжающей организацией детсадам и школам Липецка.Также Липецкое УФАС возбудило 19 дел о наличии признаков нарушения закона о рекламе. В 13 случаях реклама признана ненадлежащей, еще шесть дел находятся в стадии рассмотрения.Три четверти дел связаны с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента. В связи липчанам напоминают, что при подаче заявлений по таким нарушениям нужно приложить запись рекламного звонка, фото или скриншоты рекламных сообщений и согласие гражданина на раскрытие тайны связи. Без этих документов у антимонопольного органа отсутствует возможность рассмотреть обращение и возбудить дело.За нарушение закона о рекламе УФАС оштрафовало 14 лиц на общую сумму 1,76 миллиона рублей. Еще в двух случаях виновные получили предупреждение. Наиболее крупные штрафы получили компания «Яндекс» (200 и 500 тысяч рублей за распространение рекламы медицинских услуг без лицензии) и банк «Зенит» (300 тысяч рублей за спам-рекламу).