В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования

Промышленное производство в целом в Липецкой области выросло за 11 месяцев 2024 года на 0,5% по сравнению с 2023 годом.

Рост в январе-ноябре показало такое направление, как «Обрабатывающие производства» — оно обеспечило общий рост промпроизводства. Вместе с тем снизились «Добыча полезных ископаемых», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», сообщает Липецкстат.В секторе обрабатывающих производств в целом индекс промышленного производства вырос в январе-ноябре на 1,1%: здесь в 2,1 раза выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 59,1% — производство текстильных изделий. Рост также отмечался в производстве электрооборудования (+30,9%), химических веществ и химпродуктов (+24%), готовых металлических изделий (+14,5%), машин и оборудования (+14,2%), бумаги и бумажных изделий (+11,2%). В диапазоне от 1 до 10 процентов выросло производство напитков, пищевых продуктов, одежды, изделий из кожи, пластмассовых и резиновых изделий, мебели.Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – потеряли по итогам 11 месяцев производства электроники и оптики (-12,7%), металлургическое (-3,5%), неметаллической минеральной продукции (-0,8%), лекарственных средств и медицинских материалов (-7,7%), кокса и нефтепродуктов (-6,1%). Заметнее всего — на 45,8% — просело производство табачных изделий.Добыча полезных ископаемых снизилась за год на 3,2%. Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сократился на 4,6%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 3,1%, сообщает Липецкстат.