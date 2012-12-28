Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Количество погибших в ДТП на трассе А-133 увеличилось до четырех
Происшествия
Сегодня в Липецке: воду начали отключать в январе, топ самых бесполезных покупок липчан в 2024 году
Общество
Липчанка Ольга Щеглова не может уже два с половиной года забрать незаконно изъятую приставами «Мазду»
Происшествия
Салюты в новогоднюю ночь могут обойтись дорого
Общество
«Когда сожгут — тогда и приходите?»: липчанин пожаловался, что его уже три месяца держат в страхе
Происшествия
Отопление дома на Папина губят инновации
Общество
Устроившие взрыв в подъезде подростки установлены
Происшествия
В Липецке выросла родительская плата за школьное питание
Общество
Слово пацана? Вечную лужу на Космонавтов в мэрии Липецка поклялись убрать в этом году
Общество
Врачи сокольской больницы спасли 53-летнюю пациентку с непроходимостью желудка
Здоровье
Читать все
Устроившие взрыв в подъезде подростки установлены
Происшествия
За новогодние каникулы задержали 79 пьяных водителей
Происшествия
Количество погибших в ДТП на трассе А-133 увеличилось до четырех
Происшествия
В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования
Экономика
Захотел есть и разбил кирпичом окно магазина: в Липецке задержан безработный из Смоленской области
Происшествия
Метеоролог спрогнозировала оттепель на Крещение в средней полосе России
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощный хлопок у хлебозавода перепугал липчан
Происшествия
Липецкая вечЁрка: подорожание школьного питания, расплата за салюты и афера с изъятыми машинами
Общество
Более 16 тысяч детей сотрудников НЛМК побывали на новогодних представлениях
НЛМК Live
Читать все
Экономика
800
сегодня, 15:47
6

В Липецкой области выросло производство прицепов и полуприцепов, текстиля, электрооборудования

Промышленное производство в целом в Липецкой области выросло за 11 месяцев 2024 года на 0,5% по сравнению с 2023 годом. 

Рост в январе-ноябре показало такое направление, как «Обрабатывающие производства» — оно обеспечило общий рост промпроизводства. Вместе с тем снизились «Добыча полезных ископаемых», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», сообщает Липецкстат. 

В секторе обрабатывающих производств в целом индекс промышленного производства вырос в январе-ноябре на 1,1%: здесь в 2,1 раза выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 59,1% — производство текстильных изделий. Рост также отмечался в производстве электрооборудования (+30,9%), химических веществ и химпродуктов (+24%), готовых металлических изделий (+14,5%), машин и оборудования  (+14,2%), бумаги и бумажных изделий (+11,2%). В диапазоне от 1 до 10 процентов выросло производство напитков, пищевых продуктов, одежды, изделий из кожи, пластмассовых и резиновых изделий, мебели. 

Вместе с тем в некоторых отраслях наблюдалось падение производства – потеряли по итогам 11 месяцев производства электроники и оптики (-12,7%), металлургическое (-3,5%), неметаллической минеральной продукции (-0,8%), лекарственных средств и медицинских материалов (-7,7%), кокса и нефтепродуктов (-6,1%). Заметнее всего — на 45,8% — просело производство табачных изделий. 

Добыча полезных ископаемых снизилась за год на 3,2%. Вид деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сократился на 4,6%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» — на 3,1%, сообщает Липецкстат.

промпроизводство
0
0
0
2
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Игорь
сегодня, 20:23
А Вы делайте сравнение с 1913 годом , статистика заиграет другими красками
Ответить
горожанин
сегодня, 18:35
все выращиваете много,собираете ,выпускаете,делаете.вопрос.почему в липецкой области все свое в 1,5-2раза дороже,а в москву везут дешевле и качественое.за чей счет.
Ответить
Курильщиков
сегодня, 17:33
становится меньше ,так это и должно быть !
Ответить
Местный
сегодня, 16:37
А как в сравнении с соседями?
Ответить
ттт
сегодня, 16:19
какой ужас, воздуха стало меньше на 3,1%. "на 45,8% — просело производство табачных изделий" - потребителей изделий стало меньше на 45,8% ... оптимизма не добавляет.
Ответить
Р
сегодня, 16:10
Хоть какая то хорошая новость
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru