Здоровье
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сегодня, 12:20
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Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину
Из артерии головного мозга пенсионерки новаторским методом извлекли тромб.
К лечению пациентки экстренно подключился эндоваскулярный хирург Владимир Анисимов. Он выполнил тромбэкстракцию — при помощи ангиографа, аппарата для рентгеновского просвечивания сосудов, извлек механическим способом тромб из сосуда.
Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Она проходит курс ранней реабилитации.
На фото: рентгенэндоваскулярный хирург Владимир Анисимов, спасенная пациентка и врач-невролог Мария Коржова
— Активное хирургическое лечение пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения стал основным метолом специалистов областной клинической больницы. За прошедшие несколько дней после наступления Нового года это уже вторая подобная операция, — сообщили GOROD48 в облздраве.
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