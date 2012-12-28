Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка погиб в поезде «Симферополь — Москва»
Происшествия
Ехавшая в Липецкую область к внучке бабушка потерялась и нашлась в соседнем регионе
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 24-летней давности
Погода в Липецке
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
Читать все
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно
Общество
Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину
Здоровье
«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Общество
В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов
Общество
Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Происшествия
Липецкие дети проглотили за каникулы игрушку, стальной шарик, монету и батарейку
Здоровье
Читать все
Здоровье
1254
сегодня, 12:20
4

Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину

Из артерии головного мозга пенсионерки новаторским методом извлекли тромб.

5 января в отделение неврологии острого инсульта областной клинической больницы доставили 73-летнюю липчанку с инсультом. Его вызвал тромб в артерии головного мозга.

К лечению пациентки экстренно подключился эндоваскулярный хирург Владимир Анисимов. Он выполнил тромбэкстракцию — при помощи ангиографа, аппарата для рентгеновского просвечивания сосудов, извлек механическим способом тромб из сосуда.

Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Она проходит курс ранней реабилитации.

87dbe5db-1c0f-4d1b-bc81-7c31da6c01b1.jpg

На фото: рентгенэндоваскулярный хирург Владимир Анисимов, спасенная пациентка и врач-невролог Мария Коржова

— Активное хирургическое лечение пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения стал основным метолом специалистов областной клинической больницы. За прошедшие несколько дней после наступления Нового года это уже вторая подобная операция, — сообщили GOROD48 в облздраве.
1
0
0
21
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
знающий
39 минут назад
Такие специалисты штучные во всей области. Спасибо профессионалу. В большинстве своем за деньги только консультируют, делать ничего не умеют.
Ответить
Значить
сегодня, 14:06
Значить, этот человек либо, попала на эксперимент врачей, (просто повезло) либо пока ехала, счёт на оплату, прилетел быстрее чем пациентка доехала.
Ответить
Татьяна
сегодня, 13:56
Низкий поклон таким врачам. Хочется,чтобы и в других городах внедрили такую методику оперативного лечения.
Ответить
Лидия
сегодня, 13:45
Молодцы, всегда бы так. А то мою свекровь катали на скорой туда-сюда по больницам, пока не умерла. Хотя чаще всего так и бывает.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru