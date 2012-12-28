Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину

Из артерии головного мозга пенсионерки новаторским методом извлекли тромб.

5 января в отделение неврологии острого инсульта областной клинической больницы доставили 73-летнюю липчанку с инсультом. Его вызвал тромб в артерии головного мозга.К лечению пациентки экстренно подключился эндоваскулярный хирург Владимир Анисимов. Он выполнил тромбэкстракцию — при помощи ангиографа, аппарата для рентгеновского просвечивания сосудов, извлек механическим способом тромб из сосуда.Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает. Она проходит курс ранней реабилитации.— Активное хирургическое лечение пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения стал основным метолом специалистов областной клинической больницы. За прошедшие несколько дней после наступления Нового года это уже вторая подобная операция, — сообщили GOROD48 в облздраве.