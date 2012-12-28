В МВД предупредили о двух новых схемах мошенников для получения доступа к Госуслугам

По данным силовиков, первая схема обмана заключается в том, что аферисты предлагают продлить договор с провайдером по обслуживанию личного номера и просят сообщить код из СМС, которые дает доступ к аккаунту жертвы на Госуслугах. Вторая схема связана с перевыпуском абонентского номера. Мошенник устанавливает привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер.