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В России
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сегодня, 09:59

В МВД предупредили о двух новых схемах мошенников для получения доступа к Госуслугам

По данным силовиков, первая схема обмана заключается в том, что аферисты предлагают продлить договор с провайдером по обслуживанию личного номера и просят сообщить код из СМС, которые дает доступ к аккаунту жертвы на Госуслугах. Вторая схема связана с перевыпуском абонентского номера. Мошенник устанавливает привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер.

В МВД РФ установили две схемы, по которым мошенники получают доступ к «Госуслугам» россиян для хищения денежных средств, одна из них связана со звонками под видом операторов связи, другая - с номером телефона, к которому изначально был привязан аккаунт, — передает ТАСС со ссылкой на в пресс-центр МВД.

По данным МВД, преступники звонят своей жертве от имени оператора связи и под предлогом продления договора на обслуживание абонентского номера просят сообщить код из СМС.

«На самом деле это код, необходимый для доступа к личному кабинету портала госуслуг. Получив код, злоумышленник входит в личный кабинет «Госуслуг» и меняет пароль, в поле подсказки к контрольному слову пишет: «Ваш аккаунт заблокирован, позвоните по указанному номеру». В данной фразе указанный номер телефона будет являться номером мошенников, позвонив по которому, будет использована схема с переводом денежных средств на «безопасный счет», — рассказали в МВД.

Мошенники начинают убеждать, что через личный кабинет «Госуслуг» кто-то пытается взять кредиты и похитить денежные средства, поэтому деньги нужно срочно спасать и перевести их на «безопасный счет».

Еще одной распространенной схемой является хищение денежных средств путем перевыпуска абонентского номера. «Согласно схеме, устанавливается привязанный к учетной записи ЕСИА абонентский номер, которым перестал пользоваться владелец и который выставлен оператором связи на повторную реализацию. Такой абонентский номер регистрируется на нового владельца. Далее на сайте портала госуслуг осуществляется восстановление пароля к учетной записи путем ввода одноразового кода, поступающего на абонентский номер», - рассказали в МВД.

При такой схеме законный владелец учетной записи может не подозревать о факте неправомерного доступа к его учетной записи, так как при смене пароля не блокируется доступ из приложения «Госуслуги», в котором законный владелец был авторизован ранее, пояснили в МВД. Затем, используя доступ к учетной записи ЕСИА, мошенники направляют заявки на получение онлайн-микрозаймов в микрофинансовые организации и кредитов в банки, для этого осуществляют обращение в бюро кредитных историй, получают справки 2-НДФЛ и регистрируют дополнительные абонентские номера, подписывая договора специально сгенерированной в мобильном приложении «Госключ» усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Госуслуги
мошенники
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