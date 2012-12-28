Христо-Рождественский собор украшают живыми цветами

В главный храм Липецка к Рождеству привезли 10 корзин с хризантемами и розами.





Христо-Рождественский собор обнародовал график праздничных богослужений.









О православных традициях в канун Рождества Христова рассказал член Общественного совета при УМВД России по Липецкой области, ключарь Христо-Рождественского кафедрального собора Липецка Владимир Максимчук.







— Канун Рождества — особенный праздник, который заставляет поверить в чудеса и волшебство. Все вокруг наполняется атмосферой тепла и радости, миром и надеждой. В этот день принято делать добрые дела, — добавляют в пресс-службе полиции.



А администрация Грязинского района напоминает о ещё одной традиции. Традиционно с 6 на 7 января наступает время Рождественских колядок.



«Распевание особых праздничных песен с прославлением Рождества и пожеланиями добра, достатка, благополучия интересно не только детям! Отпускать коляду с пустыми руками не принято! Чтобы пожелания сбылись, нужно взамен дать угощение!», — сообщает в своём



Коляда, коляда,

Открывайте ворота,

Сени и коморы,

Погреба и норы.

Сундучки откройте,

Окна отворите,

А взамен возьмите —

Радость и тепло.



Открой незнакомец

И дай мне червонец.

А то я колядки

Пою без оглядки

Могу ночь не спать

И песни орать.

Подумай, как сладко

Поспишь без колядки!



Коляда, коляда,

От двора до двора,

С Новым годом поздравляем,

Всем добра всегда желаем!

Счастья и достатка,

Конфет вам и колбаски,

И орехов горстку,

Медовухи бочку!



Колядую, колядую

Я зайду в избу любую.

Попрошу хозяйку

Сладостей давай-ка.

И печенья, и конфет,

И с орехами щербет,

И халву, и шоколад,

Пастилу и мармелад,

Вкусное пирожное,

Сладкое мороженое.

Мы и сами будем есть

И друг друга угощать

А хозяйку, а хозяйку

Добрым словом поминать!



Мы сегодня в доме вашем

В вашу честь споем и спляшем!

Всех зовем на наши святки!

Ждут вас игры и загадки.

Ждут гаданья, пляски, смех!

Шуток хватит здесь на всех!



Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всем вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!



Хозяин с хозяйкой,

Слезайте с печи,

Зажигайте свечи!

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки!

Вам для потехи,

Нам-то на орехи!



Шире двери открывайте

И конфеты раздавайте!

На пороге коляда,

Прибегайте все сюда!

Вам здоровья мы желаем,

И конфеты забираем!



Коляда, ты моя коляда!

Открывайте скорей ворота!

Счастье в дом к вам несу нынче я,

Дайте ж сладости мне вы, дорогие друзья!



Принимайте люди поздравления!

День пришел всеобщего веселья!

Короткие, средние, длинные,

Юные, молодые, старинные!

Всем несем мы поздравления,

Ждем за это сладкого угощения!



Радость без границ пришла,

Празднуем уже с утра!

Вам здоровья Господа

Мы желаем на года!

Сеем, веем в доме вашем,

Угощения ждем мы чашу!

О православных традициях в канун Рождества Христова рассказал член Общественного совета при УМВД России по Липецкой области, ключарь Христо-Рождественского кафедрального собора Липецка Владимир Максимчук.— Канун Рождества — особенный праздник, который заставляет поверить в чудеса и волшебство. Все вокруг наполняется атмосферой тепла и радости, миром и надеждой. В этот день принято делать добрые дела, — добавляют в пресс-службе полиции.А администрация Грязинского района напоминает о ещё одной традиции. Традиционно с 6 на 7 января наступает время Рождественских колядок.«Распевание особых праздничных песен с прославлением Рождества и пожеланиями добра, достатка, благополучия интересно не только детям! Отпускать коляду с пустыми руками не принято! Чтобы пожелания сбылись, нужно взамен дать угощение!», — сообщает в своём Telegram-канале администрация Грязинского района и даже публикует тексты колядок:Коляда, коляда,Открывайте ворота,Сени и коморы,Погреба и норы.Сундучки откройте,Окна отворите,А взамен возьмите —Радость и тепло.Открой незнакомецИ дай мне червонец.А то я колядкиПою без оглядкиМогу ночь не спатьИ песни орать.Подумай, как сладкоПоспишь без колядки!Коляда, коляда,От двора до двора,С Новым годом поздравляем,Всем добра всегда желаем!Счастья и достатка,Конфет вам и колбаски,И орехов горстку,Медовухи бочку!Колядую, колядуюЯ зайду в избу любую.Попрошу хозяйкуСладостей давай-ка.И печенья, и конфет,И с орехами щербет,И халву, и шоколад,Пастилу и мармелад,Вкусное пирожное,Сладкое мороженое.Мы и сами будем естьИ друг друга угощатьА хозяйку, а хозяйкуДобрым словом поминать!Мы сегодня в доме вашемВ вашу честь споем и спляшем!Всех зовем на наши святки!Ждут вас игры и загадки.Ждут гаданья, пляски, смех!Шуток хватит здесь на всех!Поздравляем с Рождеством,Мы пришли сюда с добром,Вы подайте нам немножко,Пирожочка на дорожку,Чтобы счастье к вам пришло,Чтоб во всем вам повезло,Чтоб Господь здоровья дал,Колядуем, от печаль!Хозяин с хозяйкой,Слезайте с печи,Зажигайте свечи!Открывайте сундучки,Доставайте пятачки!Вам для потехи,Нам-то на орехи!Шире двери открывайтеИ конфеты раздавайте!На пороге коляда,Прибегайте все сюда!Вам здоровья мы желаем,И конфеты забираем!Коляда, ты моя коляда!Открывайте скорей ворота!Счастье в дом к вам несу нынче я,Дайте ж сладости мне вы, дорогие друзья!Принимайте люди поздравления!День пришел всеобщего веселья!Короткие, средние, длинные,Юные, молодые, старинные!Всем несем мы поздравления,Ждем за это сладкого угощения!Радость без границ пришла,Празднуем уже с утра!Вам здоровья ГосподаМы желаем на года!Сеем, веем в доме вашем,Угощения ждем мы чашу!

Сегодня — Рождественский сочельник, канун праздника Рождества Христова. Само слово «сочельник» происходит от «сочиво» — это традиционное праздничное постное блюдо, которое варится пшеницы или риса с добавлением изюма, мёда или сахара. Часто в него добавляют мак, орехи или фрукты. А вообще сочельник — это день строгого поста, когда до первой звезды есть нельзя. 6 января принято ходить в храм и готовить дом к Рождеству. К празднику готовятся и в храмах.Как рассказали GOROD48 в Христо-Рождественском кафедральном соборе, как раз сейчас там идут последние приготовления к празднику: к Рождеству храм украшают живыми цветами. Цветы появятся у алтаря и у икон. Всего в храм привезли 10 больших корзин с живыми цветами: в основном, в них белые хризантемы, но есть и розы, и другие цветы. А ещё раньше —к Новому году в соборе установили четыре ёлки.