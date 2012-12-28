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10 минут назад

В новогоднюю ночь в Липецке не планируют проводить праздничные мероприятия

Сообщения об этом — фейк.

В новогоднюю ночь в общественных местах Липецка праздничных мероприятий не запланировано.

«Дорогие липчане, в сети появились фейковые новости о том, что на территории города Липецка пройдут праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. Сообщаем, что в ночь с 31 декабря на 1 января никаких праздничных мероприятий на территориях учреждений культуры не запланировано. Липчане, доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Безопасность граждан для нас — самое важное! Давайте встретим этот Новый год дома в кругу семьи!» — сообщил официальный Telegram- канал мэрии Липецка.
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