Житель Липецкой области забил до смерти мужчину возле кафе в Воронеже

Словесная перепалка переросла в драку, закончившуюся убийством

В Воронеже расследовано уголовное дело жителя села Елец-Маланино Липецкой области, обвиняемого в убийстве по неосторожности.Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, возле одного из кафе в Центральном районе города между незнакомыми ранее друг с другом местным жителем и липчанином возник словесный конфликт, переросший в драку.Липчанин избил воронежца так, что его пришлось госпитализировать. В больнице мужчина скончался.— Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу,— сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.