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Происшествия
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сегодня, 09:32
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Житель Липецкой области забил до смерти мужчину возле кафе в Воронеже
Словесная перепалка переросла в драку, закончившуюся убийством
Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, возле одного из кафе в Центральном районе города между незнакомыми ранее друг с другом местным жителем и липчанином возник словесный конфликт, переросший в драку.
Липчанин избил воронежца так, что его пришлось госпитализировать. В больнице мужчина скончался.
— Уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу,— сообщил руководитель следственного отдела по Центральному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Александр Волокитин.
Фото СУ СК РФ по Воронежской области
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