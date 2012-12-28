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В Ельце – самые умные студенты и преподаватели в ЦФО
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15
9 минут назад

В Ельце – самые умные студенты и преподаватели в ЦФО

Лучше всех в шахматы в Центральном федеральном округе играют студенты и преподаватель Елецкого государственного университета.

Команда ЕГУ второй год подряд стала победительницей чемпионата ЦФО, который завершился в Липецке.

Из 15-ти коллективов наш регион представляли девять (!), за награды сражались также «мастера дебюта и концовки» из Воронежа, Тамбова, Брянска, Рязани и Орла.

По швейцарской системе ельчане «вынесли» шестерых соперников и лишь однажды сыграли вничью – со сборной орловской Шахматно-шашечной спортшколы (ШШСШ).

Иначе и быть не могло, ведь за ЕГУ выступал, например, Илья Григорьев, имеющий титул международного мастера, выше которого в мировых шахматах только одна ступенька – гроссмейстера. Григорьев играл на первой доске т.е. с самыми сильными соперниками и четыре своих партии завершил уверенными победами.

Так же за елецкую команду выступали мастер ФИДЕ Семён Казьмин, Арсений Букатин, Андрей Ткачук и Сергей Кузнецов.

Второе место в ЦФО заняли орловчане, третье – сборная липецкой ОК СШОР (Владислав Ахмеджанов, Давид Давтян, Роман Русу, Анна Лопухова, Артём Бондарев.

Самую экстравагантную команду выставил Воронеж – из одних представительниц прекрасного пола. Девушки в итоге поделили 6-е место с шахматистами Брянска.
Шахматы
Илья Григорьев
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