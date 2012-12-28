Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Спорт
15
9 минут назад
В Ельце – самые умные студенты и преподаватели в ЦФО
Лучше всех в шахматы в Центральном федеральном округе играют студенты и преподаватель Елецкого государственного университета.
Из 15-ти коллективов наш регион представляли девять (!), за награды сражались также «мастера дебюта и концовки» из Воронежа, Тамбова, Брянска, Рязани и Орла.
По швейцарской системе ельчане «вынесли» шестерых соперников и лишь однажды сыграли вничью – со сборной орловской Шахматно-шашечной спортшколы (ШШСШ).
Иначе и быть не могло, ведь за ЕГУ выступал, например, Илья Григорьев, имеющий титул международного мастера, выше которого в мировых шахматах только одна ступенька – гроссмейстера. Григорьев играл на первой доске т.е. с самыми сильными соперниками и четыре своих партии завершил уверенными победами.
Так же за елецкую команду выступали мастер ФИДЕ Семён Казьмин, Арсений Букатин, Андрей Ткачук и Сергей Кузнецов.
Второе место в ЦФО заняли орловчане, третье – сборная липецкой ОК СШОР (Владислав Ахмеджанов, Давид Давтян, Роман Русу, Анна Лопухова, Артём Бондарев.
Самую экстравагантную команду выставил Воронеж – из одних представительниц прекрасного пола. Девушки в итоге поделили 6-е место с шахматистами Брянска.
0
0
0
1
0
Комментарии