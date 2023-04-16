Липецкому шахматисту присвоено звание международного мастера

За всю историю до таких высот добирались единицы наших земляков.

22-летнему липецкому шахматисту Илье Григорьеву официально присвоено звание международного мастера.

Это второй по престижу титул в мировых шахматах. Выше находится только международный гроссмейстер. До таких вершин добирались единицы липчан, международный мастер у нас появился впервые за 13 лет.

Студент 4-го курса института математики, естествознания и техники ЕГУ ранее, как и положено, дважды выполнил норму международного мастера, превысил рейтинг ФИДЕ в 2 350 пунктов (сейчас у Ильи 2 417) и ждал решения о присвоении. И на первом же в этом году совете ФИДЕ формальности были устранены: Григорьев получил высокий титул.

Последними липчанами, которые добирались до аналогичных высот в 2010 году были братья Гор, Геворг и их сестра Татевик Айрапетян. А до них международными мастерами становились Сергей Слугин и выступавший одно время за Липецк Санан Сюгиров.

В этом году Григорьев выиграл чемпионат ЦФО по блицу и быстрым шахматам, стал победителем международного турнира категории «А» в белорусской Орше.