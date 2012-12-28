В Липецкой области конец декабря идет на потепление

В ближайшие трое суток через территорию Черноземья с запада на восток буду перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона, под их влиянием в Липецкой области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, морось, днем без существенных осадков, местами туман, гололед, гололедица.Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -2 до +3 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшие снег и мокрый снег, морось, днем без существенных осадков. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.