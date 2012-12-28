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Погода в Липецке
132
50 минут назад
2

В Липецкой области конец декабря идет на потепление

В ближайшие трое суток через территорию Черноземья с запада на восток буду перемещаться атмосферные фронты североатлантического циклона, под их влиянием в Липецкой области ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Среднесуточные температуры воздуха составят около нуля градусов, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно, ночью местами небольшие снег и мокрый снег, морось, днем без существенных осадков, местами туман, гололед, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью – от -4 до +1, днем – от -2 до +3 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшие снег и мокрый снег, морось, днем без существенных осадков. Температура ночью от -1 до -3 градусов, днем – от 0 до +2 градусов.

День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
адекватный житель
10 минут назад
отличная зима пока что. и меньше проблем коммунальных. в наших реалиях это прям удача что пока нет морозов и снегопадов
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Ага
25 минут назад
А как же снег? Вы обещали подкрасить им Липецк. Отговорка не принимается. Нужно красить.
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