Забившие по ошибке прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Происшествия
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50 минут назад
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Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации
Летом под машину Ирины Долежаловой выскочил олень. Девушка получила тяжелейшие травмы.
«Ирина получила тяжёлую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушиб головного мозга, провела 29 дней в коме и перенесла три трепанации черепа и около семи операций», — написали родные девушки.
Сейчас Ирина находится в Москве в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Её жизнь удалось спасти, но для полного восстановления ей требуется длительная реабилитация в клинике Лядова.
На курс реабилитации Ирины необходим миллион рублей, из этой суммы осталось собрать 400 тысяч.
Как помочь:
Карта Сбербанка: 2202 2067 7898 4281
Карта Альфа-Банка: 2200 1545 4208 9825
На имя: София Александровна Д.
Если перевод по карте не проходит, можно использовать номер телефона: +7 904 699-55-43 (Сбербанк).
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