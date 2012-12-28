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1304
50 минут назад
6

Родные 19-летней девушки просят помощи для ее реабилитации

Летом под машину Ирины Долежаловой выскочил олень. Девушка получила тяжелейшие травмы.

К GOROD48 обратились родные 19-летней Ирины Долежаловой, которая поздно вечером 28 августа на дороге Липецк-Октябрьское-Усмань попала в серьезную аварию: под колеса ее «Лады Гранты» выбежал олень.

«Ирина получила тяжёлую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, ушиб головного мозга, провела 29 дней в коме и перенесла три трепанации черепа и около семи операций», — написали родные девушки.



Сейчас Ирина находится в Москве в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Её жизнь удалось спасти, но для полного восстановления ей требуется длительная реабилитация в клинике Лядова.

На курс реабилитации Ирины необходим миллион рублей, из этой суммы осталось собрать 400 тысяч.

Как помочь:
Карта Сбербанка: 2202 2067 7898 4281
Карта Альфа-Банка: 2200 1545 4208 9825
На имя: София Александровна Д.
Если перевод по карте не проходит, можно использовать номер телефона: +7 904 699-55-43 (Сбербанк).
ДТП
реабилитация
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
житель
11 минут назад
Нужно подать в суд на ответственных за животных в заповеднике. Пусть тоже понесут моральный и материальный урон, как родители Ирины. И привлечь их к ответственности, чтобы следили за своими животными и делали все возможное, чтобы они не передвигались по дорогам. А то водители всегда виновны. Терпения, терпения и терпения родителям и выздоровления Ирине!!!
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А где
25 минут назад
Оленеводы,они почему не привлечены?Скорейшего выздоровления.
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Елена
31 минуту назад
Очень жаль девушку, 400000,00 для семьи конечно много, а для почти миллионного города капля в море, перевела для Ирины не очень много, но надеюсь, что сумма соберется быстро. Желаю девушке скорейшего выздоровления. Семье сил и терпения.
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Аноним
36 минут назад
Дай бог здоровья!
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++++
38 минут назад
Вот тебе и олень. Девушке скорейшего выздоровления!
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...
30 минут назад
Надеюсь , ее не оштрафовали за оленя? Человек поплатился здоровьем. Скорейшего выздоровления!!!
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