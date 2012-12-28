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414
33 минуты назад
7

Забившие по ошибке случайного прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет

В  Чаплыгинском районе вынесен приговор по делу о смертельном избиении 57-летнего жителя села Пиково. Обвиняемые, одному из которых 39 лет, а второму — 40, получили по восемь с половиной лет строго режима, с ограничением свободы на один год. Ранее коллегия присяжных признала их виновными по всем пунктам обвинения и не заслуживающими снисхождения.
 
«Следствием и судом установлено, что днем 30 августа 2023 года нетрезвые осужденные, встретив возле магазина села Пиково 57-летнего местного жителя, и будучи уверенными в том, что он их знакомый, с которым длительное время враждовали, набросились на него с кулаками. Поочередно они нанесли ему не менее 19 ударов по голове и телу, использовав при этом стеклянную бутылку», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
 
От полученных травм мужчина умер еще до приезда скорой помощи. Нападавшие скрылись, но в тот же вечер их задержали. Оба ранее судимы, в том числе за преступления против личности. 

убийство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Да
10 минут назад
Когда из магазина кусок колбасы украдут тоже 8 лет дают. СПРАВЕДЛИВОСТЬ??????????
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Гость
13 минут назад
А почему им по ошибке не дали пожизненно?
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я
16 минут назад
получили по восемь с половиной лет строго режима, с ограничением свободы на один год. Это как?
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я
23 минуты назад
за такое всего 8 лет?
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Ох и законы
15 минут назад
Чуть больше чем начальнице почты в присвоении20 тыс
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Бабаха
24 минуты назад
Из ряда вон гуманный приговор, просто кто назначает срока в такие ситуации не попадает, а жаль... Думаю испытай подобное хоть раз, срока были бы на порядок выше...
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Е
25 минут назад
Слишком много дали . Могли бы и пару лет
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