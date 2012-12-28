Профессиональные диггеры впервые исследовали полукилометровый тоннель под улицей Московской
Липецкая вечЁрка: нападение на бригаду скорой, пропавшая собака и чем липчанам запомнился год
Забившие по ошибке случайного прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
Происшествия
414
33 минуты назад
7
Забившие по ошибке случайного прохожего до смерти двое рецидивистов получили по восемь c половиной лет
«Следствием и судом установлено, что днем 30 августа 2023 года нетрезвые осужденные, встретив возле магазина села Пиково 57-летнего местного жителя, и будучи уверенными в том, что он их знакомый, с которым длительное время враждовали, набросились на него с кулаками. Поочередно они нанесли ему не менее 19 ударов по голове и телу, использовав при этом стеклянную бутылку», — сообщает пресс-служба областного управления СК.
От полученных травм мужчина умер еще до приезда скорой помощи. Нападавшие скрылись, но в тот же вечер их задержали. Оба ранее судимы, в том числе за преступления против личности.
2
0
7
2
1
Комментарии (7)