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317
45 минут назад
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Бесплатный проезд, личную жизнь и здоровье близким просят липчане у Деда Мороза

О желаниях горожан нам рассказали профессиональные Деды Морозы.

Водитель Анатолий Зубрилин одевается Дедом Морозом уже полтора десятка лет. Первый раз в новогоднем костюме вышел на линию в 2010 году, когда устроился водителем. С тех пор уже поменял организацию, но не профессию — неизменной остается и традиция. Сейчас он водит автобус по маршруту № 325.



Правда, в этом году вышел на линию в костюме Деда Мороза не под Новый год, а раньше, так как на праздники собрался в отпуск — впервые с 2010 года.

У Анатолия дочь и сын. Но для них он не наряжается, просит знакомых, потому что считает, что дети его быстро «раскусят». Он соглашается на просьбы знакомых, прийти к их детям. Кстати, маленьким пассажирам Анатолий дарит конфеты. И иногда исполняет желания взрослых. Те чаще просят бесплатного проезда.

Актер Андрей Литвинов — Дед Мороз театра драмы имени Льва Толстого. Больше двадцати лет назад его выбрали на эту роль за фактурную внешность. С тех пор под Новый год он выходит на сцену в снежной шубе. Праздничный костюм, кстати, уже пять раз меняли.



Андрей Литвинов считает, что главное в роли новогоднего волшебника не теряться. Тогда дети поверят в дедушку. По крайней мере, малыши его не «раскусили». Однажды его поразила девчушка, которая прочитала стихи на четырех языках. Чаще всего дети учат для Деда Мороза почему-то «Бородино».

Просят дети у Деда Мороза, как правило, гаджеты, игрушки. А взрослые — устроить личную жизнь.

У Дмитрия Демина — официального деда Мороза липецких парков, самый внушительный стаж. Он поздравляет липчан с 1997 года, начинал еще школьником. Папа нашел деревянную маску Деда Мороза, и мальчик Дима ее примерил, как в фильме «Маска», ходил по соседям, поздравляя с праздником.



Дмитрий очень рад, что в последнее время многие организации устраивают «Елку желаний», благодаря которой дети получают подарки.

— Моя основная задача, как Деда Мороза — возвращать нас в детство, в сказку. Когда это получается, когда ты видишь, что к тебе на секундочку хотят прижаться, обнять — это лучшая заслуга и лучшее внутреннее ощущение, — говорит Дмитрий.

Бывает, что взрослые хотят выпить с Дедом Морозом. На этот случай у Дмитрия есть лимонад.

В костюм деда Мороза Дмитрий облачается с 18 ноября — дня рождения персонажа, и не расстается с образом до окончания праздников. Давно хочет с тазиком «Оливье» посмотреть самую новогоднюю, по его мнению, сказку «Новогодние приключения Маши и Вити».

Липчанам Деды Морозы пожелали здоровья, семейного благополучия и не быть одинокими.

— Чтобы в новогоднюю ночь никто не был одинок. Чтобы рядом были люди, с которыми хочется поднять бокал шампанского, разделить момент радости, чтобы у каждого человека в глазах было отражение счастливого человека рядом. Это очень важно, чтобы воссоединялись семьи, чтобы люди находили смелость набрать своим близким, попросить прощения и с легкой душой войти в Новый год, в новую историю. Делайте шаг на встречу новому, и это будет здорово!
Новый год
Дед Мороз
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Комментарии (1)

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Леликов Сергей г. Липецк
20 минут назад
И ни слова о деньгах......вот такой народ в г.Липецке.
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