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Общество
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сегодня, 11:19
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С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии
Суд обязал липчанина доплатить утилизационный сбор более чем на полтора миллиона рублей и пени в размере почти 569 тысяч рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин заплатил утилизационный сбор как за автомобили, пригнанные для личного пользования – по 5,2 тысячи рублей за каждый. Но на самом деле он гонял их на продажу. А в таком случае при расчете утилизационного сбора должны быть применены повышенные коэффициенты.
Выяснилось, что ни один из автомобилей не был поставлен на учет ни самим перегонщиком, ни членами его семьи. И спустя непродолжительное время все машины были проданы. Да и пять машин превышают разумные нормы потребности одной семьи.
Поскольку утилизационный сбор не был уплачен в добровольном порядке, помимо 1,5 миллиона рублей сбора, мужчина также должен будет уплатить пени в размере почти 569 тысяч рублей.
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