С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии

Суд обязал липчанина доплатить утилизационный сбор более чем на полтора миллиона рублей и пени в размере почти 569 тысяч рублей.

Липецкий областной суд признал законным решение Воронежской таможни о взыскании с мужчины утилизационного сбора более чем на 1,5 миллиона рублей в связи с ввозом на территорию России пяти автомобилей на продажу.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин заплатил утилизационный сбор как за автомобили, пригнанные для личного пользования – по 5,2 тысячи рублей за каждый. Но на самом деле он гонял их на продажу. А в таком случае при расчете утилизационного сбора должны быть применены повышенные коэффициенты.Выяснилось, что ни один из автомобилей не был поставлен на учет ни самим перегонщиком, ни членами его семьи. И спустя непродолжительное время все машины были проданы. Да и пять машин превышают разумные нормы потребности одной семьи.Поскольку утилизационный сбор не был уплачен в добровольном порядке, помимо 1,5 миллиона рублей сбора, мужчина также должен будет уплатить пени в размере почти 569 тысяч рублей.