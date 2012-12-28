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сегодня, 11:19
8

С липчанина взыскали больше двух миллионов рублей за перегон автомобилей из Белоруссии

Суд обязал липчанина доплатить утилизационный сбор более чем на полтора миллиона рублей и пени в размере почти 569 тысяч рублей.

Липецкий областной суд признал законным решение Воронежской таможни о взыскании с мужчины утилизационного сбора более чем на 1,5 миллиона рублей в связи с ввозом на территорию России пяти автомобилей на продажу.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, липчанин заплатил утилизационный сбор как за автомобили, пригнанные для личного пользования – по 5,2 тысячи рублей за каждый. Но на самом деле он гонял их на продажу. А в таком случае при расчете утилизационного сбора должны быть применены повышенные коэффициенты.

Выяснилось, что ни один из автомобилей не был поставлен на учет ни самим перегонщиком, ни членами его семьи. И спустя непродолжительное время все машины были проданы. Да и пять машин превышают разумные нормы потребности одной семьи.

Поскольку утилизационный сбор не был уплачен в добровольном порядке, помимо 1,5 миллиона рублей сбора, мужчина также должен будет уплатить пени в размере почти 569 тысяч рублей.
автомобиль
таможня
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Савелий
8 минут назад
Утоильсбор никакого отношения к утилизации не имеет. Это новояз. Ввозная пошлина для защиты и поддержки отечественного автопроизводителя.
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48 копеек
30 минут назад
не верю что каждую машину будут рассортировывать по детальке и утилизировать как положенно. наглое выжимание денег из тех кто задумал купить машину
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петя .
30 минут назад
Ладно .просто денег собрать и все .ладно .подошел срок эксплуатации.машины.я ее сдам на металл.в скупку.я должен заплатить .за то что я ее сдам на метал.????.Мозг горит для чего эта фигня.
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Снять последние штаны
41 минуту назад
С этим утиль сбором
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петя .
46 минут назад
Утиль сбор .вообще не пойму за что .это как взносы за кап ремонт .который у меня будет в 2050.г.гыгы.смешно .
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Не прокатило
59 минут назад
На что он надеялся?
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автоваз
сегодня, 11:38
надо нас поддерживать а то у нас вообще покупать не будут
Ответить
липчанин
26 минут назад
делать нужно качественные авто, тогда и брать будут
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