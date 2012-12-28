В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Общество
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13 минут назад
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 15 декабря станут плановые ремонтные работы на сетях, они затронут жителей семи улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 декабря работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои электричества будут наблюдаться (не более трех часов для отдельного домовладения) в домах №№ 21, 29 по улице Земляничной, № 1 по проезду Каштановому, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 по улице Надежды, №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Сливовой, № 30е по улице Московской, на улицах Абрикосовой, Папанина, Славянской, по Елецкому шоссе, в переулке Виноградном.
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