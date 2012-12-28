В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Общество
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вчера, 20:24
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, задержание обнальщиков и 40 погибших от алкоголя
Сегодня, 13 декабря, вновь объявляли красный уровень опасности, сотрудники ФСБ показали, как задержали группу обнальщиков, и врачи рассказали о погибших от алкоголизма.
Минобороны сообщило, что над Липецкой областью ночью сбит один беспилотник. В предыдущий раз красный уровень угрозы объявлялся 24 ноября. Тогда в Липецке были подавлены четыре БПЛА.
Читатели GOROD48 к подобным новостям, к сожалению, уже начали привыкать.
«Да пофик, терять нам нечего», — заявил Бретер.
«На это уже никто внимание не обращает», — считате Вадик танкист.
ФСБ России распространило эффектное видео задержания 12 членов организованной преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании и обороте денежных средств.
По версии следствия, которое ведет областное управление Следственного комитета, члены группы создавали фиктивные компании, а потом клиенты обнальщиков переводили на счета этих фирм деньги, за якобы оказанные услуги или проданные товары. Со счетов деньги выводились через кассы банков или банкоматы. Оставив себе 13% от выведенных сумм, остальное члены группы передавали своим клиентам. Таким образом группа заработала, как считает следствие, более 100 миллионов рублей.
К этой новости комментаторы GOROD48 отнеслись неоднозначно.
«Молодцы следователи и все причастные к выявлению и поимке негодяев. Но сколько еще таких расплодилось воров за последние 30 лет!», — написал ГОСТЬ53.
«Походу не все получат зарплату к Новому году», — расстроился Работяга.
«Да зарплату точно многим не дадут, что в конвертах. Ведь официальная зарплата во многих фирмах 18 000 рублей, и все надзорные органы об этом знают, но только помалкивают», — добавил опер.
«Такие лавочки прикрыть по всей стране, глядишь, и официальная зарплата повысится, и налоги в казне тоже», — обрадовался нквд.
«Вы действительно так думаете или не понимаете? От предлагаемой вами меры зарплата уж точно не повысится, да и налогов не прибавится», — ответил ему комментатор.
«Прибавится, это точно, а недобропорядочных предпринимателей — на чистую воду, посмотрите, какую отчетность они сдают, и сразу станет ясно, кто в конвертах платит и утаивает налоги. А показать зарплату минимальную — сразу возникает вопрос, кто у вас за 18 000 работает!» — вступил в дискуссию еще один читатель.
От алкоголизма за год в Липецкой области умерли 40 человек, 5 000 пролечились в наркодиспансере. Цифры страшные, но врачи говорят, что еще несколько лет назад от алкоголизма погибали в два раза больше граждан. Сказались меры по ограничению продажи алкоголя и выбранный государством курс на трезвость.
Врачи отделения острых отравлений БСМП №1 на днях спасли 48-летнего липчанина, который выпил полторы смертельные дозы алкоголя.
Для тех, кто интересуется вопросом, смертельная концентрация алкоголя в крови в пять промилле соответствует 400-450 граммам чистого алкоголя или 1-1,25 литра водки, выпитой за короткий промежуток времени.
«А сколько умерли от причин связанных с алкоголем?» — задался вопросом zzloyzz.
«Ни два ни полтора. Смертельная — от трех с половиной. Она очень индивидуальна. Доза промилей может быть у «подготовленных» и более семнадцати с половиной несмертельной. Такой случай зафиксирован в морге в Липецке. Умирали, правда, и с тремя с половиной», — сообщила Поговорка.
«Когда мне было 18 лет, был небольшой конфликт с родителями. Я купил бутылку водки и начал ее демонстративно пить из бутылки без закуски, в надежде на то, что у меня ее отберут, отец молчал, но я-то, блин, гордый, короче, водку я с тех пор на дух не переношу, даже запах, а это было более 10-ти лет назад». — поделился историей Animal planet.
Зима пытается вступить в свои права. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от -5 до -7 градусов. А спасатели предупредили, что до завтрашнего утра может подняться сильный ветер, возможна метель.
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