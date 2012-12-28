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Погода в Липецке
2051
вчера, 17:00
4

В Липецкой области до -8

В выходные нас ждут температурные качели и снег.

14 и 15 декабря территория Липецкой области окажется под ослабевающим воздействием циклона, который смещается по центральной части страны  — в регионе пройдет небольшой снег, ночью 14 декабря — с метелью. 16 декабря погоду в области будет определять южная периферия очередного циклона. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 декабря — 8 градусов мороза, что на 2 градуса ниже нормы, 15 и 16 декабря — 3-5 градусов мороза, что на 2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от -7 до -12 градусов, днем — от -3 до -8 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -9 до -11 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.

День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 28 градусов мороза. 

похолодание
снег
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Комментарии (4)

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Сначала новые
КОМДИВ
сегодня, 08:19
Я на Севере знал мужика,который ходил в шлепанцах,шортах и маечке--сеточки в 40-градусный мороз
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Эх
сегодня, 01:53
А я сегодня видела на улице мужчину, который шёл в тапках на босу ногу и в пальто. Волосатые ноги без брюк и носок, тоненькие комнатные тапочки, пальто и бейсболка. Шёл не спеша. Зашёл в магазин "Красное и белое"... На улице такой колотун.... Как ему не холодно?
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Анна
вчера, 18:51
Очень холодно, сочувствую тем, кто будет стоять 50 минут на остановке в ожидании своих автобусов.
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Отмороженный
вчера, 17:18
Это ещё тепло, не холодно!
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