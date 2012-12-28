В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области до -8
В выходные нас ждут температурные качели и снег.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от -7 до -12 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью — от -9 до -11 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.
День 14 декабря стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году — 28 градусов мороза.
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