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Происшествия
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57 минут назад
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Четверых подростков из Усмани обвиняют в избиении 14-летнего мальчика
На него они напали весной 2025 года в общественном месте. Мальчик получил множество ударов.
«По данным следствия, вечером 5 апреля 2025 года обвиняемые, находясь в общественном месте города Усмани, действуя из хулиганских побуждений и демонстрируя явное неуважение к обществу, совершили нападение на 14-летнего подростка. Фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинен легкий вред здоровью», — сообщает областное управление СКР.
Уголовное дело передается в суд.
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