Четверых подростков из Усмани обвиняют в избиении 14-летнего мальчика

На него они напали весной 2025 года в общественном месте. Мальчик получил множество ударов.





Следком завершил расследование уголовного дела четырех усманских подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые обвиняются в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.«По данным следствия, вечером 5 апреля 2025 года обвиняемые, находясь в общественном месте города Усмани, действуя из хулиганских побуждений и демонстрируя явное неуважение к обществу, совершили нападение на 14-летнего подростка. Фигуранты нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему причинен легкий вред здоровью», — сообщает областное управление СКР.Уголовное дело передается в суд.