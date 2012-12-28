В Липецкую область возвращается жара

Дождей не ожидается.



В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры составят: 1 августа — 21 градус тепла, что в пределах нормы, 2 и 3 августа — 22-23 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +12 до +16 градусов, днем — от +24 до +29.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью — от +14 до +16, днем — от +26 до +28 градусов.День 1 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2019 году — 6 градусов тепла.