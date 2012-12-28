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Общество
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сегодня, 15:41
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Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» борется за престижную премию
Результаты народного голосования за номинантов премии будут известны в ноябре.
Ельчане участвуют в номинации «Фестиваль/праздник». Она посвящена событиям, отражающим культурные особенности города и региона.
Народное голосование за участников номинации продлится до 30 октября. Чтобы поддержать конкурсантов надо зайти на сайт премии Russian Traveler Awards в раздел «Фестиваль/праздник». Тот, кто наберет больше всего голосов и станет победителем.
На момент публикации елецкий фестиваль лидировал с большим отрывом от других участников (в номинации их 28). Итоги голосования будут подведены в ноябре.
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