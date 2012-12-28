В Ельце и шести округах объявлен красный уровень, на территории всей области — желтый

Красный уровень воздушной тревоги «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце, Елецком, Воловском, Долгоруковском, Измалковском, Становлянском и Тербунском округах Липецкой области.При этом на всей территории области действует желтый уровень «Воздушная опасность» .