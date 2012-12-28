На глазах изумленной публики: водитель проехал на красный прямо перед патрульным автомобилем
Браконьера застали с поличным и началась погоня: сети с рыбой он выбросил в воду по дороге
Акватория реки Воронеж возле Зеленого острова и Петровского моста закрывается для лодок и пловцов
Происшествия
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сегодня, 14:48
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В Ельце и шести округах объявлен красный уровень, на территории всей области — желтый
При этом на всей территории области действует желтый уровень «Воздушная опасность» .
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