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Общество
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26 минут назад
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Ограничение на посещение лесов вновь вводится в Липецкой области
Синоптики дают тревожный прогноз на август.
Соответствующее постановление правительства Липецкой области губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал 30 июля. Ограничение направлено на предотвращение лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности этих территорий.
Мера стала превентивной из-за прогноза синоптиков — последний летний месяц в Липецкой области будет жарким, а в большей части региона еще и сухим. Кратковременные дожди прогнозируются в августе лишь «местами». При этом в лесах области с 20 мая действует особый противопожарный режим.
В это время в лесах запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.
Нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима влечет наложение штрафа по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ от 40 тысяч рублей для физлиц до одного миллиона рублей для юридических.
При обнаружении возгораний в лесу звоните по бесплатному номеру: 8-800-100-94-00.
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