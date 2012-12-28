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140
26 минут назад
2

Ограничение на посещение лесов вновь вводится в Липецкой области

Синоптики дают тревожный прогноз на август.

С 3 по 23 августа вводится ограничение пребывания в лесах и въезда на эти территории транспортных средств, сообщает министерство лесного хозяйства Липецкой области.

Соответствующее постановление правительства Липецкой области губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал 30 июля. Ограничение направлено на предотвращение лесных пожаров и обеспечения санитарной безопасности этих территорий. 
Мера стала превентивной из-за прогноза синоптиков — последний летний месяц в Липецкой области будет жарким, а в большей части региона еще и сухим. Кратковременные дожди прогнозируются в августе лишь «местами». При этом в лесах области с 20 мая действует особый противопожарный режим.

В это время в лесах запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня.

Нарушение правил пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима влечет наложение штрафа по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ от 40 тысяч рублей для физлиц до одного миллиона рублей для юридических.

При обнаружении возгораний в лесу звоните по бесплатному номеру: 8-800-100-94-00.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
гость
9 минут назад
Зато на платных прудах можно делать все
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я
17 минут назад
Угу, очень тревожный прогноз - каждую неделю дождь и макс. температура 25 град.
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