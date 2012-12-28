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сегодня, 17:12
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Грязинец ударил сожительницу черенком от лопаты, а она в ответ — ножом в грудь

Жительница Грязей получила семь лет колонии за убийство сожителя.

Грязинский городской суд приговорил 49-летнюю женщину к семи годам исправительной колонии общего режима за убийство сожителя (по части первой статьи 105 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, речь идёт о событиях, которые произошли 26 ноября прошлого года в частном доме на улице Новой в Грязях. Там от ножевого ранения погиб 42-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержали его сожительницу.

Выяснилось, что в момент ссоры мужчина был пьян и избивал женщину  — сначала руками и ногами, а потом черенком лопаты. В ответ она нанесла ему не менее трех ударов ножом в грудь и живот.

В суде женщина признала себя виновной лишь частично, настаивая на том, что она действовала в рамках необходимой обороны. Но суд решил, что нет доказательств, что в момент нанесения ножевого ранения пострадавший представлял опасность для жизни и здоровья женщины.

«Вместо того, чтобы избежать конфликта, подсудимая взяла со стола нож. Нанося ранение, она осознавала, какой его частью придется удар в тело потерпевшего и в какую область, а длина раневого канала (10-11 сантиметров) свидетельствует об акцентированности удара, наличии умысла на причинение смерти», — сообщили в суде.

При этом поведение сожителя стало смягчающим обстоятельством для женщины. Поэтому ей было назначено практически минимальное наказание за убийство, ведь санкции вменяемой ей части первой статьи 105 УК РФ — от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
убийство
поножовщина
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Двояко
25 минут назад
Если была возможность убежать, то да... А если нет?
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Моё имя
25 минут назад
Вопрос к знатокам. А почему Ленин нигде не работал, жил на донаты и деньги спецслужб Германии, стал символом труда и трудового российского народа.
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Да уж
26 минут назад
Почему-то я не удивлена. Часто такие новости на городе 48. Одни ужастики.
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Патриот
32 минуты назад
Традиционные семейные ценности
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Елена 65+
34 минуты назад
а я думаю пьянка виновата, ведь вместе выпивали
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да уж
35 минут назад
Погибший видимо мажор.
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однако
39 минут назад
Значит у нас можно любого бить.А там как кривая вырулит.
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Блондинка
42 минуты назад
Высокие отношения!Не доплюнешь!
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Буквоед
44 минуты назад
Отыгрались на бедной женщине?Поздравляю с достижением правосудия!
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Савелий
59 минут назад
Самооборона у нас не в почете. Вот если бы тебя убили, тогда да, можно обороняться.
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