Сегодня в Липецке: концерт при свечах, Задонск – матерь городов русских и липчанам запретят курить на ходу
Липецкая вечЁрка: погибшая на пожаре, новая река в городе и как справиться с зимней хандрой
Муниципальное дорожное предприятие начало ремонт «зимним» асфальтом места раскопок «Квадры»
Роспотребнадзор готовит коллективный иск в защиту клиентов недостроенного в парке Победы фитнес-клуба
Происшествия
373
сегодня, 17:12
10
Грязинец ударил сожительницу черенком от лопаты, а она в ответ — ножом в грудь
Жительница Грязей получила семь лет колонии за убийство сожителя.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, речь идёт о событиях, которые произошли 26 ноября прошлого года в частном доме на улице Новой в Грязях. Там от ножевого ранения погиб 42-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержали его сожительницу.
Выяснилось, что в момент ссоры мужчина был пьян и избивал женщину — сначала руками и ногами, а потом черенком лопаты. В ответ она нанесла ему не менее трех ударов ножом в грудь и живот.
В суде женщина признала себя виновной лишь частично, настаивая на том, что она действовала в рамках необходимой обороны. Но суд решил, что нет доказательств, что в момент нанесения ножевого ранения пострадавший представлял опасность для жизни и здоровья женщины.
«Вместо того, чтобы избежать конфликта, подсудимая взяла со стола нож. Нанося ранение, она осознавала, какой его частью придется удар в тело потерпевшего и в какую область, а длина раневого канала (10-11 сантиметров) свидетельствует об акцентированности удара, наличии умысла на причинение смерти», — сообщили в суде.
При этом поведение сожителя стало смягчающим обстоятельством для женщины. Поэтому ей было назначено практически минимальное наказание за убийство, ведь санкции вменяемой ей части первой статьи 105 УК РФ — от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
1
0
0
0
0
Комментарии (10)