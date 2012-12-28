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сегодня, 10:54
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Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда

Доверчивому сироте предприниматель пообещал ежемесячную прибыль в 30 000 рублей.

44-летнего липецкого предпринимателя ждёт суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ): по данным следствия, он обманул сироту-инвалида более чем на два миллиона рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о событиях четырёхлетней давности: в конце июля-начале августа 2020 года индивидуальный предприниматель от своего знакомого и директора «Специальной Школы-интерната села Вторые Тербуны» узнал, что на банковских счетах выпускника интерната хранятся более двух миллионов рублей. Знакомый попросил помочь сироте грамотно распорядиться этими деньгами, вложить их в дело и направить на получение прибыли.

И тогда мужчина предложил сироте-инвалиду попробовать себя в роли бизнесмена и вложиться в предпринимательскую деятельность, связанную со строительными работами. Доверчивому сироте предприниматель пообещал ежемесячную прибыль в 30 000 рублей. Но на самом деле суливший пассивный доход партнёр просто собирался за чужой счёт решить свои финансовые проблемы. Миллион рублей он направил на погашение долга, а другую часть денег просто потратил.

7 августа сирота-инвалид оформил банковскую карту, которую в мобильном банке подключил к номеру телефона партнёра-предпринимателя. В результате тот получил возможность распоряжаться деньгами и сразу начал это делать: за несколько дней — с 7 по 11 августа со счёта сироты на своим банковские счета предприниматель перевел 2 099 664 рубля. Но при этом 10 августа предприниматель по просьбе сироты потратил 17 999 рублей на покупку для него ноутбука.

Только после совета знакомых проверить счет, сирота обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Тем не менее, предпринимателя всё равно ждёт суд: ему грозит до 10 лет лишения свободы.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Викторм
34 минуты назад
Что именно они расследовали 4 года?! Кто понес ответственность за такое затягивание сроков?
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Лиза
47 минут назад
Совести у него нет!
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Липчанка
57 минут назад
В Липецке через сайт «Мастера бытовых услуг» разводят людей на деньги. Действуют по всей России. ФИО и контактов ее руководителя, да и вообще каких либо данных о регистрации, ИНН и т.д. на сайте нет, юридического адреса тоже. По адресу, указанному на сайте, организация не находится. Диспетчеры не отвечают на вопросы о фирме и руководителе, сведения о мастерах, даже их фио, не дают. В интернете много плохих отзывов о них, их клиенты уже обращались в полицию. Но полиция бездействует, несмотря на то, что обманутых немало.
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zzloyzz
58 минут назад
Обманывать и обижать немощных - ублюдский поступок.
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