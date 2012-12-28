Сироте-инвалиду предложили вложиться в строительный бизнес: дело о мошенничестве на два миллиона рублей дошло до суда

Доверчивому сироте предприниматель пообещал ежемесячную прибыль в 30 000 рублей.

44-летнего липецкого предпринимателя ждёт суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по части четвёртой статьи 159 УК РФ): по данным следствия, он обманул сироту-инвалида более чем на два миллиона рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о событиях четырёхлетней давности: в конце июля-начале августа 2020 года индивидуальный предприниматель от своего знакомого и директора «Специальной Школы-интерната села Вторые Тербуны» узнал, что на банковских счетах выпускника интерната хранятся более двух миллионов рублей. Знакомый попросил помочь сироте грамотно распорядиться этими деньгами, вложить их в дело и направить на получение прибыли.И тогда мужчина предложил сироте-инвалиду попробовать себя в роли бизнесмена и вложиться в предпринимательскую деятельность, связанную со строительными работами. Доверчивому сироте предприниматель пообещал ежемесячную прибыль в 30 000 рублей. Но на самом деле суливший пассивный доход партнёр просто собирался за чужой счёт решить свои финансовые проблемы. Миллион рублей он направил на погашение долга, а другую часть денег просто потратил.7 августа сирота-инвалид оформил банковскую карту, которую в мобильном банке подключил к номеру телефона партнёра-предпринимателя. В результате тот получил возможность распоряжаться деньгами и сразу начал это делать: за несколько дней — с 7 по 11 августа со счёта сироты на своим банковские счета предприниматель перевел 2 099 664 рубля. Но при этом 10 августа предприниматель по просьбе сироты потратил 17 999 рублей на покупку для него ноутбука.Только после совета знакомых проверить счет, сирота обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. В ходе расследования уголовного дела ущерб был полностью возмещен. Тем не менее, предпринимателя всё равно ждёт суд: ему грозит до 10 лет лишения свободы.