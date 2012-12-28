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В России
48
41 минуту назад

Каждый пятый россиянин планирует принять участие в программе долгосрочных сбережений

27% опрошенных предпочитают иные способы сбережения и инвестирования, а у 10% вообще отсутствует потребность в долгосрочных сбережениях.

Каждый пятый россиянин (22%) собирается принять участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), — свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте социологического центра.

При этом о своем однозначном решении участвовать в ПДС в период ближайших двух лет сообщили 5% сограждан, еще почти каждый шестой (17%) допускает, что, скорее всего, примет участие в программе в ближайшие три-пять лет, — отмечают социологи.

Результаты исследования показывают, что среди респондентов, имеющих сбережения, доля планирующих участвовать в ПДС составляет 23%, среди тех, у кого сбережений нет, этот показатель находится на уровне 21%, — передает «Интерфакс».

По данным ВЦИОМ, среди россиян, оценивающих свое материальное положение, как хорошее, участвовать в программе намерены 24% респондентов, среди сограждан, считающих свой достаток средним - ровно каждый четвертый (25%), и среди тех, кто оценивает свой достаток, как плохой — каждый седьмой (14%).

Среди целей, достичь которые позволит участие в ПДС, респонденты назвали получение дополнительно к своим взносам софинансирования от государства, формирование подушки безопасности, получение стабильного дохода в будущем.

В свою очередь, более четверти россиян (28%) точно не будут участвовать в ПДС, среди сограждан с низким достатком таких почти половина (46%), с большей долей вероятности воздержится от участия в данной программе почти каждый третий (31%) и чаще всех такую позицию занимают респонденты, оценивающие свое материальное положение, как хорошее, показывает опрос.

По данным исследования, иные планы имеют 3% россиян, оставшиеся 12% респондентов или каждый восьмой не знают, что сказать по данному поводу.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 29-30 ноября 2024 года, в опросе приняли участие 1689 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
сбережения
опрос
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