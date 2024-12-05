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Спорт
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15 минут назад
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На стадионе «Металлург» приступили к укладке искусственного поля
В футбол в Липецке теперь можно будет играть круглый год.
Синтетический газон фирмы FieldTurf модификации XM7 60-15 привезли буквально вчера и сразу приступили к укладке. Работы планируют завершить в течение нескольких дней.
Газон приклеивают полосами, тщательно стыкуя швы, чтобы он получился идеально ровным
Ранее были проведены все подготовительные работы по укладке многослойного «пирога» под самим полем – дренажной системы, подогрева поля, твердого основания, выравнивающего слоя.
С 2025 года липецкий «Металлург» начнёт принимать соперников уже на искусственном поле.
Решение о замене естественного газона на искусственный в Липецке приняли не в последнюю очередь из-за дороговизны содержания натуральной травы и большой нагрузки на поле. В последние два года помимо «Металлурга» на нём проводились и матчи нескольких команд Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) – натуральное покрытие не выдерживало и портилось.
Сейчас газон станет вечно зелёным, всегда ровным, а система подогрева позволить играть на нём круглый год.
Вблизи газон выглядит идеальным
Из-за этого «Металлургу» не придётся проводить матчи ранней весной, арендуя за огромные деньги стадионы в Подмосковье. Больше не повторятся ситуации, как в 2022 году, когда был отменён мартовский матч липчан в ФНЛ со столичным «Торпедо», клубу пришлось компенсировать соперникам более 1 миллиона рублей, а следующий матч с краснодарской «Кубанью» проводить на подмосковной «Арене Химки».
В этом году работники стадиона «Металлург» сделали почти невозможное – вырастили приличный зелёный газон уже в феврале (!), но комиссия ФНЛ не оценила этих стараний и стартовую игру всё равно пришлось проводить в Домодедове на стадионе «Авангард».
Фото - соцсети ФК "Металлург"
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