На стадионе «Металлург» смонтировали новую систему подогрева

К середине ноября всё должно быть готово к укладке нового искусственного газона.

Несколько километров труд уложены на месте поля: в будущем по ним будет поступать тепло к любой точке газона.









По оценке Домнышева, подрядчик успевает уложиться в график работ, поэтому к середине ноября поле должно быть готово к завершающему этапу – укладке амортизирующей резиновой крошке и самого искусственного газона.











Можно до бесконечности спорить, какое поле лучше – травяное или искусственное, но решение в Липецке уже приняли. И не в последнюю очередь – из-за политики российских футбольных властей. Зимой этого года работники стадиона во главе с Домшышевым, а также многочисленные помощники-волонтёры сумели совершить почти невозможное: вырастить приличный газон в центральной России в феврале! Но проверяющим из РФС этого показалось мало, они заявили, что февральский газон… недостаточно зелёный для телевизионной картинки и в результате, первую игру-2024 года «Металлург» вынужден был проводить на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове, заплатив большие деньги за аренду. А три года назад «сталевары» дебютировали в ФНЛ в подмосковных Химках.









Архив. Это плохой газон для мая. Но в Липецке его умудрились вырастить в середине февраля! Однако Лига не оценила - тут у любого родилась бы идея о замене



Чтобы такого не повторялось, решили постелить газон, играть на котором можно хоть круглый год. И он всегда будет зелёного цвета. И ещё один несомненный плюс от синтетики: если сейчас травяное поле приходится беречь и не пускать на него, например, воспитанников спортивной школы, то на новом покрытии при должном уходе можно будет играть и тренироваться с утра до вечера.











На Центральном стадионе «Металлург» в Липецке смонтировали новую систему подогрева футбольного поля.Как рассказал GOROD48 директор стадиона Александр Домнышев, перед этим рабочие смонтировали дренажную систему, поверх которой по технологии укладывают трубы. Сама система подогрева напоминает слоёный пирог: трубы закрыли песком, после чего приступили к монтажу верхнего твердого основания. Таких оснований будет два – один из крупного, второй из мелкого гранита.Как следует из описания объекта закупки, на главной арене области планируют уложить искусственный газон производства франко-канадской фирмы FieldTurf модификации XM7 60-15. Это очень распространенное покрытие, сейчас в мире им покрыто уже около 10 тысяч полей.