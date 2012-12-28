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вчера, 19:20
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На стадионе «Металлург» смонтировали новую систему подогрева

К середине ноября всё должно быть готово к укладке нового искусственного газона.

На Центральном стадионе «Металлург» в Липецке смонтировали новую систему подогрева футбольного поля.

Несколько километров труд уложены на месте поля: в будущем по ним будет поступать тепло к любой точке газона.

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Как рассказал GOROD48 директор стадиона Александр Домнышев, перед этим рабочие смонтировали дренажную систему, поверх которой по технологии укладывают трубы. Сама система подогрева напоминает слоёный пирог: трубы закрыли песком, после чего приступили к монтажу верхнего твердого основания. Таких оснований будет два – один из крупного, второй из мелкого гранита.

По оценке Домнышева, подрядчик успевает уложиться в график работ, поэтому к середине ноября поле должно быть готово к завершающему этапу – укладке амортизирующей резиновой крошке и самого искусственного газона.

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Как следует из описания объекта закупки, на главной арене области планируют уложить искусственный газон производства франко-канадской фирмы FieldTurf модификации XM7 60-15. Это очень распространенное покрытие, сейчас в мире им покрыто уже около 10 тысяч полей.

Можно до бесконечности спорить, какое поле лучше – травяное или искусственное, но решение в Липецке уже приняли. И не в последнюю очередь – из-за политики российских футбольных властей. Зимой этого года работники стадиона во главе с Домшышевым, а также многочисленные помощники-волонтёры сумели совершить почти невозможное: вырастить приличный газон в центральной России в феврале! Но проверяющим из РФС этого показалось мало, они заявили, что февральский газон… недостаточно зелёный для телевизионной картинки и в результате, первую игру-2024 года «Металлург» вынужден был проводить на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове, заплатив большие деньги за аренду. А три года назад «сталевары» дебютировали в ФНЛ в подмосковных Химках.

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Архив. Это плохой газон для мая. Но в Липецке его умудрились вырастить в середине февраля! Однако Лига не оценила - тут у любого родилась бы идея о замене

Чтобы такого не повторялось, решили постелить газон, играть на котором можно хоть круглый год. И он всегда будет зелёного цвета. И ещё один несомненный плюс от синтетики: если сейчас травяное поле приходится беречь и не пускать на него, например, воспитанников спортивной школы, то на новом покрытии при должном уходе можно будет играть и тренироваться с утра до вечера.

DSC_2068.JPG
стадион «Металлург»
искусственное поле
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Валера
вчера, 21:55
Ребята давайте жить дружно, не лидер Липецк, но и ладно, нужна команда нашего двора, только не на зарплате, а в свободное от основной работы время. Но детишкам нужно играть, глядишь кто-то выстрелит.....
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Тогда
вчера, 21:48
Уж и театры с библиотеками закрывайте
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омсквич
вчера, 21:40
А не лучше на стадионе открыть рынок ну или каток ? Все равно футбол и раньше не блистал победами, а сейчас тем более
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Хоть
вчера, 20:40
где то в этом городе будет тепло зимой.
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дилетант
вчера, 19:58
а зачем синтетической траве подогрев???
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Валера
вчера, 20:45
Подогрев нужен чтобы снег или лед сошли и футболистам было немного теплее на поле
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Пророк
вчера, 19:54
Финансы только в поле но не в команду!
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Алкан с ЛТЗ
вчера, 19:48
Хорошо деньги осваивают. Сначала натуралку за 200 лямов , грузовик развернулся на поле - доп смета. Потом синтетику...
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я футбол
вчера, 19:38
оно вам надо?с такой -то игрой!
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любитель
вчера, 19:36
чемпионат мира кончился.
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Упсс
вчера, 19:34
Не открыв опять абгейд а деньги тю тю. Вот раньше был футбол а ныне так Тфу
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