Липчан всё чаще обманывают сотрудники «энергосбытовой компании» и «электроснабжающей организации»
Спорт
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вчера, 19:20
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На стадионе «Металлург» смонтировали новую систему подогрева
К середине ноября всё должно быть готово к укладке нового искусственного газона.
Несколько километров труд уложены на месте поля: в будущем по ним будет поступать тепло к любой точке газона.
Как рассказал GOROD48 директор стадиона Александр Домнышев, перед этим рабочие смонтировали дренажную систему, поверх которой по технологии укладывают трубы. Сама система подогрева напоминает слоёный пирог: трубы закрыли песком, после чего приступили к монтажу верхнего твердого основания. Таких оснований будет два – один из крупного, второй из мелкого гранита.
По оценке Домнышева, подрядчик успевает уложиться в график работ, поэтому к середине ноября поле должно быть готово к завершающему этапу – укладке амортизирующей резиновой крошке и самого искусственного газона.
Как следует из описания объекта закупки, на главной арене области планируют уложить искусственный газон производства франко-канадской фирмы FieldTurf модификации XM7 60-15. Это очень распространенное покрытие, сейчас в мире им покрыто уже около 10 тысяч полей.
Можно до бесконечности спорить, какое поле лучше – травяное или искусственное, но решение в Липецке уже приняли. И не в последнюю очередь – из-за политики российских футбольных властей. Зимой этого года работники стадиона во главе с Домшышевым, а также многочисленные помощники-волонтёры сумели совершить почти невозможное: вырастить приличный газон в центральной России в феврале! Но проверяющим из РФС этого показалось мало, они заявили, что февральский газон… недостаточно зелёный для телевизионной картинки и в результате, первую игру-2024 года «Металлург» вынужден был проводить на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедове, заплатив большие деньги за аренду. А три года назад «сталевары» дебютировали в ФНЛ в подмосковных Химках.
Архив. Это плохой газон для мая. Но в Липецке его умудрились вырастить в середине февраля! Однако Лига не оценила - тут у любого родилась бы идея о замене
Чтобы такого не повторялось, решили постелить газон, играть на котором можно хоть круглый год. И он всегда будет зелёного цвета. И ещё один несомненный плюс от синтетики: если сейчас травяное поле приходится беречь и не пускать на него, например, воспитанников спортивной школы, то на новом покрытии при должном уходе можно будет играть и тренироваться с утра до вечера.
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