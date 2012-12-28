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Общество
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сегодня, 10:11
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240 гектаров земли были проданы за 2,1 миллиона рублей в обход конкурентных процедур
Суды двух инстанций поддержали выводы УФАС в деле о незаконной продаже пахотных земель по льготной цене.
«Глава КФХ заключил с администрацией сельсовета соглашения об использовании трех невостребованных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. При этом сами участки на момент заключения договоров не были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, и фактически обрабатывались другим сельхозпредприятием. Предприниматель, зная об этом, продолжал осуществлять мнимое использование земельных долей и произвел оплату по соглашениям с целью придать им видимость законности. Позднее администрация сельсовета опубликовала в газете извещения о продаже этих долей, причем публикации оплатил сам глава КФХ. Когда же организация, добросовестно использовавшая эти участки, обратилась с заявлением об их приобретении, то получила отказ, а участки приобрел предприниматель по льготной цене в 2,1 миллиона рублей как законный пользователь», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
Глава КФХ не согласился c решением УФАС и обжаловал его в суде. Муниципальный орган требования предпринимателя поддержал. Но суды первой и апелляционной инстанций признали решение ведомства законным и обоснованным, а факт нарушения по части 7 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение органом местного самоуправления недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо осуществление указанными органами или организациями недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий» — доказанным.
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