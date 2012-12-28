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сегодня, 10:11
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240 гектаров земли были проданы за 2,1 миллиона рублей в обход конкурентных процедур

Суды двух инстанций поддержали выводы УФАС в деле о незаконной продаже пахотных земель по льготной цене.

Антимонопольный орган установил факт заключения антиконкурентного соглашения: администрация Пальна-Михайловского сельсовета и глава крестьянско-фермерского хозяйства договорились о льготной цене на 240 гектаров земель сельхозназначения в обход конкурентных процедур. В результате земля была продана за 2,1 миллиона рублей, что значительно дешевле конкурентной стоимости, которую должны были определить при проведении торгов.

«Глава КФХ заключил с администрацией сельсовета соглашения об использовании трех невостребованных долей земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. При этом сами участки на момент заключения договоров не были сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет, и фактически обрабатывались другим сельхозпредприятием. Предприниматель, зная об этом, продолжал осуществлять мнимое использование земельных долей и произвел оплату по соглашениям с целью придать им видимость законности. Позднее администрация сельсовета опубликовала в газете извещения о продаже этих долей, причем публикации оплатил сам глава КФХ. Когда же организация, добросовестно использовавшая эти участки, обратилась с заявлением об их приобретении, то получила отказ, а участки приобрел предприниматель по льготной цене в 2,1 миллиона рублей как законный пользователь», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

Глава КФХ не согласился c решением УФАС и обжаловал его в суде. Муниципальный орган требования предпринимателя поддержал. Но суды первой и апелляционной инстанций признали решение ведомства законным и обоснованным, а факт нарушения по части 7 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение органом местного самоуправления недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо осуществление указанными органами или организациями недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий» — доказанным.
УФАС
сельское хозяйство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Успеть
15 минут назад
Фсё продать пока у власти!
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В какой
59 минут назад
Они партии состоят?
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Липчанин
сегодня, 10:38
Надо всё продать вот так делают деньги на свой счёт г.уваркина через другие руки.
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Гость2
сегодня, 10:32
Всё распродали своего не не чего кругом одни торгаши и воры порядка не будет.
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Пенсионер
сегодня, 10:30
Кругом одни ворюги сахзаводы все не наши земли тоже скоро будут не наши вот отсюда и цены растут свеклы много убрали а сахар каждый день дорожает и в этом помогает госпожа уваркина г.сенатор картошки много а цена ещё больше так и молочные продукты.
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нквд
сегодня, 10:27
Кругом одна коррупция . все что то химичат за откаты. всю страну продали
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Викторм
сегодня, 10:25
Что-то здесь не так...
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