Спасшая кошку школьница из Усмани номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана
Происшествия
445
53 минуты назад
3
За выходные в ДТП погибли четыре человека
С 29 ноября по 1 декабря в ДТП погиб один ребёнок, четверо детей пострадали.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, 30 ноября примерно в 19:45 в Липецком районе на дороге Тюшевка-Кузьминские Отвержки 16-летний водитель автомобиля «Шкода-Октавия» не справился с управлением, в результате автомобиль перевернулся и врезался в опору ЛЭП. В ДТП погибла 15-летняя пассажирка. Ещё трое подростков: 16-летний водитель, 16-летний пассажир и 14-летняя пассажирка пострадали.
1 декабря около 16.00 в Измалковском районе на дороге «Орел-Тамбов» 75-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «МАЗ-5440» под управлением 60-летнего водителя. В результате в «Ладе» погибли два человека: водитель и его 77-летняя пассажирка.
1 декабря примерно в 18:35 в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны Липецка» столкнулись «Хендай Элантра» под управлением 50-летнего водителя и «ВАЗ-21214» под управлением 37-летнего водителя. В ДТП погиб водитель иномарки.
Ещё в нескольких ДТП были пострадавшие. 29 ноября примерно в 11:04 на Универсальном проезде в Липецке 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай Солярис» врезалась в стоящий «ГАЗ-2217». Пострадал двухлетний пассажир иномарки.
29 ноября в 17:30 в Усмани на улице Карла Маркса 72-летний водитель автомобиля «Ниссан-Тиида» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 54-летнюю женщину. Пешеходу было назначено амбулаторное лечение.
29 ноября в 19:20 в Добринском районе на дороге Добринка– Талицкий Чамлык автомобиль «Ниссан Альмера» съехал в кювет и перевернулся. В аварии пострадали 59-летний водитель и 63-летняя пассажирка.
30 ноября в 14:07 на улице Краснозаводской в Липецке 19-летний водитель «Джели-GC68» на нерегулируемом переходе сбил 24-летнего пешехода. Пострадавший доставлялся в медучреждение, но после оказания помощи был отпущен.
0
0
0
0
2
Комментарии (3)